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Esenyurt Belediyesi’nden Ücretsiz Okuma Yazma Kursu

Esenyurt Belediyesi, açtığı ‘Okuma Yazma Kursu’nda ilçede yaşayan vatandaşlara ücretsiz okuma yazma eğitimi veriyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, sertifika almaya hak kazanarak, MEB tarafından ilkokul mezunu sayılıyor.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:16
Esenyurt Belediyesi’nden Ücretsiz Okuma Yazma Kursu
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Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Esenyurt Belediyesi’nin açtığı kurslar büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ücretsiz okuma yazma kursu açtı. Müdürlük bünyesinde bulunan kültür merkezlerinde haftada 1 gün 4 saat okuma yazma eğitimi veriliyor. MEB’in eğitim süresiyle paralel olarak devam eden kursta, Türkçe, fen bilgisi, matematik, sosyal bilgiler alanlarında eğitimin veriliyor. Okuma yazma öğrenen kursiyer, kurs sonunda Kültür İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin sınavlarına girerek, başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanıyor. İlkokul mezuniyet sertifikalarını alan vatandaşlar ehliyet sınavı, açık ortaöğretim gibi yerlere başvuru yapabiliyor.

“VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ”

Okuma yazma öğrenmek isteyen tüm Esenyurtluları kursa davet eden Okuma Yazma Kursu Öğretmeni Kadriye Sezgin, “Buradaki amacımız okuma yazma bilmeyen hanımlarımıza okuma yazma öğretmek. Bunun yanı sıra, sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik derslerinde işlerine yarayabilecek, hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri öğretiyoruz. Bu temel bilgilerin onların hayatlarını kolaylaştırıyor. Kursta konuları işledikten sonra metin çalışmaları yapıyoruz ve öğrenci artık heceleyerek okuyabiliyor” dedi. MEB’in eğitim süresiyle paralel olarak eğitim verdiklerini belirten Sezgin, “Bu kurs bitiminden önce sınav yapıyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü’ne notlarını gönderiyoruz, onların sınavlarına da sertifikası alarak ilköğretim mezunu oluyorlar. Böylelikle ehliyet sınavlarına ve açık ortaöğretime gidebiliyorlar” diye konuştu.​

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