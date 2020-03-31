Esenyurt Belediyesi’nden Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı

Esenyurt Belediyesi Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, "Evde ol Güvende Kal" çağrısının ardından sosyal izolasyon yaşayan Esenyurtluların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı’nı hizmete açtı.
Hattı arayan vatandaşlar, belediye bünyesindeki uzman psikologlardan pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecek.
Vatandaşlar, haftanın 7 günü 08.00-22.00 saatleri arasında verilen bu hizmetten, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak faydalanabilecek.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)