banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti
Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa...
Esenyurt Belediyesi Sağlık Görevlileri ve Aileleri Arasında Köprü Oldu
Son Dakika
Esenyurt Belediyesi Sağlık Görevlileri ve...
Sancar: İçişleri Bakanı istifa etmeli, etmiyorsa görevden alınmalıdır
Son Dakika
Sancar: İçişleri Bakanı istifa etmeli,...
Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına Hazır Hale Getirildi
Meydan ve Sokaklar Mesai Başlangıcına...

Esenyurt Belediyesi Sağlık Görevlileri ve Aileleri Arasında Köprü Oldu

​​​​​​​İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dün aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Nisan 2020 Pazar 18:23
Esenyurt Belediyesi Sağlık Görevlileri ve Aileleri Arasında Köprü Oldu
banner171

Bir süredir evleri yerine ilçedeki bir öğretmenevinde kalan sağlık görevlilerine ailelerinin hazırladığı paketler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekiplerince ailelerinden alınarak teslim edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN İHTİYAÇLARI TESLİM EDİLDİ

oronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ailelerinden ayrı olarak bir öğretmenevinde kalan sağlık görevlilerinin, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulunduğu talep üzerine çalışma başlattı. Görevlilerin evlerine tek tek giden ekipler ailelerinin hazırladığı paketleri teslim aldı. Ekipler ardından söz konusu istekleri sağlık görevlilerine teslim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner  

SOKAK HAYVANLARINA MAMA VE SU DESTEĞİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için çalışmalarının sürdürüyor. İlçenin çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek evleri ile hayvanların yaşadığı diğer yerlere mama ve su bırakıldı.

Zabıta ekipleri ise hem sokağa çıkma yasağı hem de fırınlarda denetim yaptı. Dışarı çıkanlar evlerine gönderilirken fırın çalışanlarına ise maske ve eldiven uyarısı yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda yıkama yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt Belediyesi’nden Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı
Esenyurt Belediyesi’nden Koronavirüs Psikolojik Destek Hattı
Esenyurt’ta Koronavirüs Seferberliği
Esenyurt’ta Koronavirüs Seferberliği
Esenyurtlu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler
Esenyurtlu Çocuklara Birbirinden Renkli Atölyeler
Esenyurt’ta Toplu Taşıma Araçları Virüslere Karşı İlaçlanıyor
Esenyurt’ta Toplu Taşıma Araçları Virüslere Karşı İlaçlanıyor
Evlilik Oyunu 14. Kez Sahnede
Evlilik Oyunu 14. Kez Sahnede

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169