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Esenyurt Belediyesi Ekipleri Hem Çaldı Hem Söyledi Hem de Dezenfekte Çalışması Yaptı
Esenyurt Belediyesi Ekipleri Hem Çaldı...
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Esenyurt Belediyesi Ekipleri Hem Çaldı Hem Söyledi Hem de Dezenfekte Çalışması Yaptı

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların moralini yüksek tutmak için başlattığı sokak konserleri devam ediyor. Veteriner ekipleri bir yandan çalıp söylerken diğer yandan da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2020 Pazar 17:32
Esenyurt Belediyesi Ekipleri Hem Çaldı Hem Söyledi Hem de Dezenfekte Çalışması Yaptı
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MİNİ KONSER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak temizleme ve dezenfekte çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların evlerinde kaldığı görüldü.

Halkın moralinin yüksek tutulması için çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi, mini bir orkestra kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan hayvan bakım uzmanları Akevler Mahallesi'nde gitar ve trompet çalarak klasik şarkıları seslendirdi.

Bu sırada sokak temizliği ile bina girişlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Konseri duyan gencinden yaşlısına bütün sokak sakinlerinin camlara çıkarak şarkılara eşlik ettiği görüldü. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Konser ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek.

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