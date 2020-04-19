Esenyurt Belediyesi Ekipleri Hem Çaldı Hem Söyledi Hem de Dezenfekte Çalışması Yaptı

MİNİ KONSER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak temizleme ve dezenfekte çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Yasağın ikinci gününde vatandaşların evlerinde kaldığı görüldü.

Halkın moralinin yüksek tutulması için çalışma başlatan Esenyurt Belediyesi, mini bir orkestra kurdu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan hayvan bakım uzmanları Akevler Mahallesi'nde gitar ve trompet çalarak klasik şarkıları seslendirdi.

Bu sırada sokak temizliği ile bina girişlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Konseri duyan gencinden yaşlısına bütün sokak sakinlerinin camlara çıkarak şarkılara eşlik ettiği görüldü. Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Konser ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek.