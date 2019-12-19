Esenyurt Belediye Tiyatrosu Sarıyer’de Sahneye Çıktı

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediye Tiyatrosu, ilçe dışında çıktığı turneye devam ediyor. İlk olarak Ümraniye’de sahneye çıkan Esenyurt Belediye Tiyatrosu oyuncuları, bu kez Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Sarıyerli tiyatroseverlerle buluştu. "Evlilik Oyunu" adlı tek perdelik müzikli komedi oyununu sahneleyen ekip, büyük beğeni ile izlendi.

Kerem Muslugil ve Türkyılmaz Sarıkaya’nın yönettiği Evlilik Oyunu adlı yetişkin tiyatrosu, İsmail Dümbüllü, Tevfik İnce ve arkadaşlarının "Evlilik İdarehanesi" isimli geleneksel orta oyunundan esinlenen Baran Güler tarafından kaleme alındı. Oyun, bir ailenin başından geçen olayları müzik ve komediyle harmanlayarak sahneye taşıyor.