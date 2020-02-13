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Eğlenceli Bilim Atölyesi Başlıyor

Esenyurt Belediyesi, düşünen, sorgulayan ve araştıran çocuklar yetiştirme amacıyla projelendirdiği ‘Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamındaki atölyelerden biri olan ‘Eğlenceli Bilim Atölyesi’, 15 Şubat’ta derslere başlıyor. Atölyeye katılan çocuklar hem birbirinden ilgi çekici deneyler yapacak hem de yeni arkadaşlar edinecek.

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13 Şubat 2020 Perşembe 09:53
Eğlenceli Bilim Atölyesi Başlıyor
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için hazırladığı Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri, “Eğlenceli Bilim Atölyesi” start alıyor. Fildişi Deneyi, Elektrik Deneyi, Mıknatıs Deneyi gibi birbirinden çeşitli etkinliklerin yer alacağı atölyede, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, çocukların gelişim özelliklerine uygun olarak hazırlanan ruhsal, zihinsel ve bedensel bütünlük temelinde yaratıcı bir eğitim modeli uygulanacak. Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde 10.00, 13.00 ve 15.30 saatlerinde olmak üzere 3 ayrı grubun ders yapacağı atölyede, çocukların sorgulayan, düşünen ve araştıran bireyler haline gelmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı / İTHA

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