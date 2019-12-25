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‘Çırçır Sefası’ Esenyurt Sahnesinde

Sarıyer Belediye Tiyatrosu, ,Çırçır Sefası adlı oyunla Esenyurt Belediyesi’nin misafiri oluyor. Karagöz gölge oyununun tiyatro sahnesine uyarlandığı oyun, 27 Aralık’ta Esenyurtlu tiyatroseverlerle buluşacak.

‘Çırçır Sefası’ Esenyurt Sahnesinde

Sarıyer Belediye Tiyatrosu, ,Çırçır Sefası adlı oyunla Esenyurt Belediyesi’nin misafiri oluyor. Karagöz gölge oyununun tiyatro sahnesine uyarlandığı oyun, 27 Aralık’ta Esenyurtlu tiyatroseverlerle buluşacak.

haber 2
haber 2
25 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
‘Çırçır Sefası’ Esenyurt Sahnesinde

gölge oyununun tiyatro sahnesine uyarlandığı oyun, 27 Aralık’ta Esenyurtlu tiyatroseverlerle buluşacak.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Sarıyer Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Çırçır Sefası’ adlı oyunu Esenyurtlu tiyatroseverlerle buluşturuyor. Klasik bir Karagöz hikayesini gölge perdesinden indirerek, yeniden uyarlayıp sahneye taşıyan oyun, 27 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Mahmut Gökhan Bulut’un yazdığı, Abdullah Alparslan’ın yönettiği oyunun kadrosunda, Tuna Öztunca, Çağrı Unan, Mahmut Gökhan Bulut, Muhteşem Anlar, Mustafa Kemal Bayrak, Okan Sağlam, Ekin Günlü, Nilay Çömlekçi, Göktuğ Taner gibi isimler yer alıyor. Baş karakterlerden Hamdi Efendi ve çevresindekilerin kısa hikayelerini konu alan oyun, izleyicileri bol kahkahalarla eski İstanbul’dan günlerine götürecek.

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