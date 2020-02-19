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Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu Esenyurt'ta

​​​​​​​Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği ‘Safinaz’ın İzdivacı’ adlı yetişkin tiyatrosu, Esenyurt Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 22 Şubat’ta izleyiciyle buluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Şubat 2020 Çarşamba 11:37
Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu Esenyurt'ta
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Büyükçekmece Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun ‘Safinaz’ın İzdivacı’ adlı oyunu, Esenyurt’ta sahnelenecek. Sema İslim Utandı’nın kaleme aldığı, Selim Canpolat’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, seyirciyi, Kavuklu ve Pişekar dışında cadı kaynanadan, korkak damada, evde kalmış bir kızdan, kumaşçı İlyas’a, dedikoduculardan falcıya kadar pek çok renkli tiple buluşturacak. Oyun, mahalle kültürünü ve kız isteme adetlerini yeniden canlandırarak seyirciyi 80’ler Türkiye’sine götürecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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