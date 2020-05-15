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Başkan Bozkurt Liderlik Okuu'nun Konuğu Oldu

​​​​​​​Instagram canlı yayını ile Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu’na konuk olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Doç. Dr. Burak Küntay’ın sorularını yanıtladı. Başkan Bozkurt, Pandemi sürecindeki çalışmaların yanı sıra ilçenin kanayan yarası olan işsizliğe ve gençlere yönelik projelerini anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mayıs 2020 Cuma 16:28
Başkan Bozkurt Liderlik Okuu'nun Konuğu Oldu
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Burak Hoca ile Siyaset Okulu dersine konuşmacı olarak katıldı. Liderlik Dersi, Pandemi süreci nedeniyle Instagram üzerinden canlı yayınla gerçekleşti. Programda Doç Dr. Burak Küntay’ın sorularını yanıtlayan Başkan Bozkurt, pandemi sürecinde yapılan çalışmaların yanı sıra ilçedeki sorunların başında gelen işsizlik ve gençlere yönelik projelerini anlattı, deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Hüseyin Çetiner 

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLACAK

Pandemi sürecinde Esenyurt genelinde birçok çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Bozkurt, vatandaşların ekonomik olarak bu süreçten etkilenmemelerini sağlamak amacıyla gıda yardımlarında bulunduklarını belirtti. Bu süreçteki işsizlik sorununa çözüm bulmak için sanayicilerle görüşmeler yaptıklarını da ifade eden Başkan Bozkurt, belediye-sanayici işbirliği ile meslek edindirme kursları açacaklarını söyledi. Bu kurslar aracılığı ile sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirileceğini belirten Bozkurt, “Bu çalışmayı, bölgemizdeki sanayicilerin oluşturduğu SANDER ve ESİDER gibi derneklerle yapıyoruz. Sanayicilerin ihtiyacına göre 10 ayrı meslek branşı belirleyeceğiz. Bu meslek edindirme kurslarımız, belirlenen branşlarda onların ihtiyaçlarını karşılayacak elemanlar yetiştirecek” dedi.

ÜRETİCİ KADINLAR, KOOPERATİF ÇATISI ALTINDA BULUŞTU

Esenyurt’ta üretici kadınların içerisinde bulunduğu bir kooperatif kurduklarını belirten Başkan Bozkurt, “Pandeminin zorunlu hale getirdiği üretimle ilgili eşimin de içinde bulunduğu, Esenyurt Güçlü Kadın Kooperatifi kuruldu. Bu kadınlarımız yine sanayinin ihtiyacı olan el sanatlarıyla ilgili işleri yapacaklar. Bunun dışında Anadolu’nun köklerinde olan halıcılık, kilimcilik, bakırcılık gibi el sanatları var. Bu sanatların canlandırılmasıyla ilgili çalışma başlattık. Burada üretilen ürünler yurtdışına ihraç edilecek” diye konuştu.

Arıcılıkla ilgili bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Başkan Bozkurt, “Esenyurt’ta yaşayan vatandaşlarımız memleketlerine gittiğinde eğer arıcılık yapmak istiyorlarsa biz arıcılık kursu vereceğiz. İŞKUR desteğiyle gidip o bölgede arıcılık yapacaklar, gelirken balını getirip burada pazarlayacak” şeklinde konuştu.

“GENÇLER FİKİRLERİNİ YARIŞTIRACAK, BİZ DE O FİKİRLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Türkiye’nin yönünü üretime döndürmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Bozkurt, “Artık katma değerli ürünler üreten bir ülke haline gelmemiz lazım. Öğrencilerimizin de hayal gücünü arttırmak için her yıl 10 ayrı dalda “Fikrim Var” yarışması yapacağız. Herkes fikrini getirecek ve bu yarışmada yarışacak. Birinci olanların fikrini hayata geçirmesi için sanayicilerin ve belediyenin sağladığı katkılarla bu fikirler hayata geçecek. Bunun dışında birinci olamayanların fikirlerini de sanayicilerle paylaşacağız” dedi.

“ESENYURTLU OLMALARI AVANTAJ OLACAK”

Öğrencilerin kendilerini güçlü hissetmeleri için bir gençlik merkezi kurduklarını söyleyen Başkan Bozkurt, “Esenyurtlu olmaları bir avantaj olacak. Gittikleri bölgede burs ve kurs anlamında onlara rehberlik edeceğiz.” dedi.

“İYİLİKTE REKABET ETMEMİZ LAZIM”

Dersin son bölümünde birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı: “Siyasette rekabet her zaman olur ama iyilikte rekabet etmemiz lazım. Birlik beraberlik, kardeşlik içerisinde birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmemiz lazım.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:33
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