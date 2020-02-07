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Başkan Bozkurt: Kendinizi Geliştirin Ve Disiplinli Olun

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, alüminyum üzerine eğitim veren ALKOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında 9-C sınıfının matematik dersine misafir olan Başkan Bozkurt, gençlerden kendilerini geliştirmelerini ve disiplinli olmalarını istedi.

Başkan Bozkurt: Kendinizi Geliştirin Ve Disiplinli Olun

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, alüminyum üzerine eğitim veren ALKOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında 9-C sınıfının matematik dersine misafir olan Başkan Bozkurt, gençlerden kendilerini geliştirmelerini ve disiplinli olmalarını istedi.

haber 2
haber 2
07 Şubat 2020 Cuma 11:06
Başkan Bozkurt: Kendinizi Geliştirin Ve Disiplinli Olun
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Akçaburgaz Mahallesi’nde alüminyum üzerine eğitim veren ALKOP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Başkan Bozkurt, yetkililerle okulun bahçe ve çevre düzenlemesi ile ilgili neler yapılabileceğini görüştü. Ardından 9-C sınıfının matematik dersine katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Bozkurt, öğrencilerden kendilerini geliştirmelerini ve disiplinli olmalarını istedi. Bozkurt, öğrencilerin bu sayede hem yaptıkları işte çok mutlu olacaklarını hem de çok para kazanabileceklerini söyledi.

“ELLERİNİZİN KİRLİ OLMASINDAN ASLA UTANMAYIN”

Üretebilmek için bilgiye ihtiyaç olduğunu belirten Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Şanslısınız güzel bir okul burası. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizden ricam ahlaklı olun ve birbirinizi sevin. Birlik ve beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz. Bizler önce öğrenmek için çalışacağız, sonra öğrendiklerimizi hayata geçirmek için ürünler üreteceğiz. Bizim ülkemizdeki insanlar çok zeki. Sorunumuz çalışmamak ve disiplinli davranmamak. O yüzden öğrenmeye çalışacağız. Öğrendiklerimizi hayata geçirdikten sonrada üreteceğiz. Üretmekten hiçbir zaman utanmayın. Eğer bir iş yapıyorsanız, ellerinizin kirli olmasından asla ve asla çekinmeyin. O sizin ve bizim onurumuzdur. Kim ki çalışmıyor ve çalışmadan bir şeyler kazanıyorsa utanması gereken onlardır” dedi.

“ALÜMİNYUM BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR”

Alüminyum malzemesinin hayatın birçok alanında kullanıldığını söyleyen Başkan Bozkurt şöyle devam etti, “Alüminyum sektörü hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. Alüminyumla yapabileceğiniz çok şey var. Mesela uçak hafif alüminyum malzemesinden üretiliyor. Hafif alüminyum malzemesinin önemi şu; hafif ve güçlü yani en az ağırlıkla en yüksek güce erişilebilen bir malzeme. Hayatın birçok alanında var. Kendinizi geliştirir ve bu işi disiplinli bir şekilde yaparsanız hem çok para kazanırsınız hem de daha mutlu huzurlu olursunuz. Tabii matematik olmadan da bunların hiçbirini yapamayız. Hesaplama için matematiği öğrenmeniz lazım. Matematik bize analitik düşünme yeteneği kazandırır. Olayları bağımsız bir şekilde kendi çerçevesi içinde değerlendirebilirsiniz.”

En kısa sürede okula tekrar gelerek öğrencilerin atölye dersine katılacağını ifade eden Başkan Bozkurt, “Sizlerden bir şeyler öğrenmek isterim. Sizi çok seviyoruz bunu unutmayın, dünyanın en değerli insanlarısınız” diye konuştu.

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