Başkan Bozkurt: Esenyurtlu Olmayı Ayrıcalıklı Kılalım

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi ve 113 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından ilçedeki minibüsçü esnafına yönelik, ‘Huzurun Şehrinde Bilinçli Şoför, Huzurlu Yolcu’ başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Psikolog Dr. Nihat Kaya ile eğitimci Ayhan Şen’in konuşmacı olduğu seminerde, minibüsçü esnafına trafik kuralları, trafikte doğru ve yanlış davranışlar ile trafikte risk faktörleri konularında eğitim verildi. Yetkililer seminerlerin belirli aralıklarla, diğer minibüsçü esnafları için de devam edeceğini aktardı.

“İYİLİK BULAŞICIDIR, ÖNCE BİZ İYİ OLACAĞIZ”

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, Esenyurt Kent Konseyi Trafik Komisyonu’ndan sorumlu Başkan Yardımcısı Vejdi Vatansever, Esenyurt 113 Nolu Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yücel Tanış ve ilçedeki minibüsçü esnafı katıldı. Seminerde konuşma yapan Başkan Bozkurt, “Sizler Esenyurt’un ilk görünen yüzüsünüz. İyilik bulaşıcıdır, önce biz iyi olacağız. Beraberce vatandaşı iyiye güzele, doğruya doğru yöneltirsek, sabırlı olursak, burası değişecek. Gelin hep beraber Esenyurtlu olmayı ayrıcalıklı kılalım” diye konuştu.

‘BARIŞ KARDEŞLİK HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAYACAĞIZ’

Geçmişte yapılan yanlışlıkların tekrarını önleyerek çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Hepimiz Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden göç ederek buraya geldik. Buranın çamurunu, başka sorunlarını beraber çektik. Geçmişte yapılan binlerce yanlışlık var. Bundan sonra bizim işimiz bu yanlışlıkların tekrarını önlemek, el ele vererek, barış kardeşlik huzur içerisinde Esenyurt’ta yaşamak. Onun için zaman zaman bir araya gelip birbirimizi dinleyip, doğruya yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİMLERİN HUZUR, MUTLULUK, BARIŞ GETİRMESİNİ DİLİYORUM’

Esenyurt’ta farklı kimlik ve farklı kültürlerden vatandaşların yaşadığını belirten Başkan Bozkurt şunları ekledi: “Bu çeşitlilik içinde burada yaşayabiliriz. Tabii bunu yapabilmek içinde bir stratejiye ihtiyacımız var. Bunu da beraber oluşturacağız. İnanın bir süre sonra, şefkatin, sevginin, hürmetin doruk noktada olacağı bir yere geleceğiz. Bunun için sadece iki dakika düşünmeye ihtiyacımız var. Bunu yaparsak hem yaptığımız işi daha keyifle yapacağız hem de kazandığımızı daha huzurlu harcayacağız. Eğitimlerin bize huzur, mutluluk, barış, hayır getirmesini diliyorum”

‘ÇALIŞMALARIMIZI BELEDİYEYLE DİYALOG İÇERİSİNDE YÜRÜTÜYORUZ’

Seminerde Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ da bir konuşma yaptı. Dağ, “Başkanımızın huzurlu kent hedefi vardı. Bu huzurlu kentte yaşamak hepimizin beklentisidir. Esenyurtumuzu iyi tanıtacak bir kitle varsa o da şoför esnafımızdır. Konsey olarak Trafik Komisyonumuzda 11 kişilik uzman kadromuzla belediyeyle diyalog içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün başlayacağımız eğitimle, her kesimden sürücü arkadaşımıza bu eğitimi vereceğiz” dedi.