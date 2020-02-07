Anadolu Ezgileri Esenyurt’ta Seslendirilecek

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Esenyurt Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Asırlık Türküler adlı konser verecek. Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi bünyesinde müzik eğitimi alan öğrencilerden oluşan grup, İzzet Can Durak şefliğinde 9 Şubat Pazar günü saat 17.00’de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde birbirinden seçkin eserleri Esenyurtlular için seslendirecek. Halk müziği severler, kültürel değerlerimizin buluştuğu ezgilerle keyifli bir akşam yaşayacak.