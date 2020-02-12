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Uçakan, İskipli Atıf Hoca'yı Anlattı

İskilipli Âtıf Hoca, vefatının 94. yılında Esenler'de anıldı. Mesut Uçakan, yönetmenliğini yaptığı “İskilipli Âtıf Hoca – Kelebekler Sonsuza Uçar” filmi üzerinden İskilipli Atıf Hoca'yı ve mücadelesini anlattı.

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haber 1
12 Şubat 2020 Çarşamba 12:19
Uçakan, İskipli Atıf Hoca'yı Anlattı
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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği programda, İskilipli Atıf Hoca olarak bilinen ve 4 Şubat 1926 yılında Şapka Kanunu’na muhalefet ettiği için İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak idam edilen Mehmet Atıf Hoca anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, “Kelebekler Sonsuza Uçar” filminin gösteriminin ardından yönetmen Mesut Uçakan, Şehit Türkmen Tekin Kız İHL öğrencilerinin sorularını cevapladı.

'KELEBEKLER SONSUZA UÇAR'DAKİ METAFORU AÇIKLADI

Genç bir avukatın Âtıf Hoca’nın itibarının iade edilmesi için verdiği mücadeleyi anlatan  “İskilipli Âtıf Hoca – Kelebekler Sonsuza Uçar” filminde, bir kelebeğin hayatı üzerinden metafor oluşturduğunu söyleyen Uçakan, “Filmin başında bir kelebek metaforu anlatılıyor. Kelebek tırtıl, belirli bir süreden sonra kendisine bir koza oluşturuyor. Sonra bir bakıyor ki kozanın içerisinde, bu sefer kozadan çıkmaya çalışıyor. Kozadan çıkarsa kelebek olup uçacak, çıkamazsa kozasını kullanabilmek için onu kaynar suya atıyorlar, orada haşlanıyor. Bu metafor bizim yeryüzüne gelmemizi, imtihan olmamızı ve bu imtihanı kazanabilirsek ölümsüzlüğü kazanacağımızı simgeleyen bir metafor. Bu imtihan çerçevesinde yeryüzünde yaratılmış olan her kişinin yaratılışının bir sebebi var. Dolayısıyla siz bu ilişki biçimlerini Allah’a yaklaşmak için kullanamazsanız, onlar sizin etrafınızda koza oluşturmaya başlar ve bir takım kötü ilişkilerle çevrelenmiş olursunuz. Her insan kozasını kırdığı zaman sonsuzluğu ve imtihanı kazanır.” şeklinde konuştu.

AVUKAT DA ATIF HOCA'NIN MÜCADELESİNİ VERDİ

Filminde, İskilipli Atıf Hoca’nın küçüklüğünden ölümüne kadarki kronolojik sürecin anlatılmadığını, filmin derdinin başka olduğunu ifade eden Uçakan, “Filmdeki çocuk avukat, bir Allah dostunun yanına geldiğinde ona, ‘Atıf Hoca ölmedi’ dendiğinde şaşırıyor. Bizim kendi inancımızda katman katman derinlikler ve bu tasavvufi deriliklerden anlaşılabilecek manalar var. Atıf Hoca şehit oldu, bu bariz bir şey; ama avukatın kendi içinde de bir Atıf Hoca olmadığı müddetçe hiçbir şey ifade etmeyeceği avukata söyleniyor. Avukat da onun mücadelesini vermeye başlıyor. Avukat, İskilipli Atıf Hoca’nın itibarının iade edilmesi için bir mücadele vermeye başlıyor.“ diyerek, öğrencilerin sorularını cevapladı. 

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