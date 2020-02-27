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Muhtarlardan "Yerel Afet Gönüllüsü" Projesine Destek!

ESKAT, "Yerel Afet Gönüllüsü" projesi kapsamında ilçedeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti, muhtarlar da mahalle sakinlerini "Yerel Afet Gönüllüsü" olmaları konusunda bilgilendirecek.

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haber 1
27 Şubat 2020 Perşembe 14:21
Muhtarlardan "Yerel Afet Gönüllüsü" Projesine Destek!
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"Sen de Afet Gönüllüsü Ol!" sloganıyla yola çıkan Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), ilçedeki muhtarları proje hakkında detaylı olarak bilgilendirdi. "Yerel Afet Gönüllüsü" projesine destek olmaları konusunda mahalle muhtarlarına ziyarette bulunan ekip, muhtarlardan mahalle sakinlerini "Yerel Afet Gönüllüsü" olma konusunda bilinçlendirmelerini istedi. Vatandaşlar, muhtarlıklarda bulunan başvuru formlarıyla da yerel afet gönüllüsü olabilecekler.

Hedef 500 Yerel Afet Gönüllüsü

500 Yerel Afet Gönüllüsü parolasıyla yola çıkan ESKAT, muhtarlıkların duvarlarına bilgilendirici afişler astı. Muhtarlar, aynı zamanda proje dâhilinde gerçekleştirilecek 'Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi'nde yapılacaklar hakkında da bilgilendirildi. Eğitimlerde; temel afet bilinci, temel yangın bilgisi, ekip oluşumu ve görevleri, enkazda arama usulleri, arama cihazlarının kullanımı ve bakımı, kurtarmada kullanılan ipler ve düğümlerin uygulamalı olarak yapımı, iş kazalarında temel ilkyardım bilgisi, acil durumlarda hasta ve yaralı taşıma usulleri, sedye çeşitleri ve kazazedenin sedyeye alınması, kurtarma malzemelerinin uygulamalı olarak tanıtılması ve kütle kaldırma, kesme kırma delme konularında eğitiyor.

Yerel Afet Gönüllüleri, alacakları bu  eğitimlerle; olası bir afet durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelene kadar gerekli koordineyi sağlayıp, küçük çaplı ilk yardım uygulamaları ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunabilecek ve profesyonel arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek.  

Afet Gönüllülerine Katılım Belgesi

AFAD eğitmenleri tarafından 27 Nisan - 19 Mayıs tarihleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Yeşilköy Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek eğitimlerde  

"Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi" alacak gönüllere, 2 günlük eğitim sonrasında "Katılım Belgesi" verilecek. Yerel Afet Gönüllüsü olmak ve gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlarımız, 444 00 73 (dahili 7333-7334) numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.

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