Gençler 'Hayatımda Müzik Var' Diyor

Esenler Belediyesi, lise öğrencilerini hayran oldukları sanatçılarla bir araya getirerek, sanatı ve müziği gençlerle buluşturuyor. “Hayatımda Müzik Var” programıyla sanatçılar, hayatlarına dair merak edilenleri ve sanat kariyerlerindeki tecrübeleri gençlere aktarıyorlar. Sanatçı Umut Mürare’nin konuk olduğu program, Esenler Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşti.

MÜZİĞE BAŞLAMA HİKÂYESİNİ ANLATTI

Müziğe 15 yaşlarındayken başladığını ve mahalleden bir ağabeyinin bu anlamda desteğini gördüğünü anlatan Mürare, müziğe başlama serüvenini şöyle anlattı:

“Ben 13 yaşında babamı kaybettim. Annem hem babalık hem de annelik yaptı bize. O dönemler her mahallenin önde olan bir ağabeyi veya ablası vardı. Mahalle kültürünün vazgeçilmez bir parçasıydı. Bu sokak kültürünü şu anda arıyoruz. O zamanlar Yüksel diye bir ağabeyimiz vardı. Sokaktakilerle ilgilenen, yanlış yaptığımızda kulağımız çeken biri. Bir gün mahallede top oynarken bizleri topladı, bir vakıftan bahsetti. Milli Gençlik Vakfı'nda İslamî bilimler eğitimleri verildiğini ve vakıfta ilahiler söyleyecek birilerini aradıklarını söyledi. ‘Ben aranızdan bir kaç kişiyi seçeceğim, siz de kendinizi değerlendirirsiniz.’ dedi. Ben o zamana kadar hiç şarkı söylememişim ve bu işlerden de anlamıyorum. Vakıfta bir müddet bize verdikleri ilahilerden ve ezgilerden çalıştık koro olarak. Sonra yavaş yavaş işin heyecanını da attıktan sonra düğünlerde falan sahne almaya başladık. Sahnede sadece çıplak sesimizle ilahiler söylüyorduk. Sonradan müzik aletlerini de işin içine katıp renklendirmek istediler. Bir org aleti dahil oldu müzik olarak, onu da ben kendimce öğrenerek çalmaya başladım. Böylece 1995’te bir grup kurduk. Grubumuzun adı da ‘Grup Kardelen’ oldu. Vakıftakiler daha sonra beni Beylerbeyi Müzik Okulu Piyano Bölümü’ne eğitim almam için gönderdiler. Orada üç yıl boyunca eğitimler aldım. Bu serüven grup olarak 1996’da ilk albümü yapmamıza giden süreçte etkili oldu. Grup Kardelen’le birlikte altı albüm yaptık.”

TEKNİK LİSEDEN MÜZİSYENLİĞE

Dört adet solo albümü olduğunu ve bunun haricinde birçok sanatçıya hem beste hem de sözlerle katkısı olduğunu söyleyen Mürare, “Siz bazen kendinizde yer alan cevheri göremiyorsunuz; ama dışarıdan bir göz sizi daha farklı görüyor. Yüksel ağabey benim müzisyen karakterimi gördü ve bendeki müzik madenini işleyerek ortaya çıkartmış odu. Teknik lisede okuyan birisini müzisyen yaptı.” dedi.

MÜRARE GERÇEK SOYİSMİM DEĞİL

Mürare, soyisminin gerçek olmadığını, bu ismi kendisine mahalleden tandığı Yüksel ağabeyinin taktığını söyleyen Mürare, “Yüksel ağabey şiirler yazıyordu, altına mahlasla imza atıyordu. Ben o zamanlar mahlasın ne demek olduğunu öğrendim ve çok hoşuma gitti. ‘Sana da böyle bir isim bulalım mı?’ dedi, ben de çok isterim dedim. Birkaç gün sonra yanıma geldi ve ‘Sana bir isim buldum.’ dedi. İsmin ne anlama geldiğini sorduğumda, Mürare’nin bir sahabe ismi olduğunda bahsetti, ben de çok beğendim. Mahallede bana artık ismimle değil, ‘Mürare’ diye sesleniyorlardı. Oradan Umut Mürare olarak kaldı ismim. Albümlere de sanatçı adı olarak eklemiştik ve hâla devam ediyor.” ifadesini kullandı.