Konut Fiyatlarına İndirim Yapan Firmalar

Türkerler Holding’ten MahallBomonti İzmir Konut Projesi

Türkerler Holding tarafından İzmir’de hayata geçirilen MahallBomonti konut projesi, 2020 yılında ev sahibi olmak isteyenlerin oldukça cazip fiyatlarla konut satın almasını kolaylaştırıyor.

Konut, otel, sosyal tesisler ve ofis gibi birçok farklı seçeneğiyle dikkat çeken MahallBomonti projesi, İzmirlilere lüks bir hayatın kapılarını açıyor. %0.59 faiz oranıyla ve 120 ay vade seçeneğiyle sunulan konutların fiyatları 540.000 TL’den başlıyor.

Projede stüdyo daireler ve loft dairelerin yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri de bulunuyor. Ayrıca projenin Alsancak’a 10 dakika mesafede olan son derece uygun bir konumda bulunduğunu da belirtmeliyiz.

Eroğlu Yapı’dan HarmonyTowers Bursa Konut Projesi

Eroğlu Yapı tarafından Bursa’da başlatılan HarmonyTowers projesi, Bursa satılık daire arayanlar için bulunmaz bir fırsat.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hayata geçirilen HarmonyTowers projesi, %0.49 faiz oranı ve 60 ay vadeyle ödeme yapma imkânı tanıyor. 120 aya kadar banka kredisi kullanarak ödeme yapma olanaklarının da projede yer aldığını söylemeliyiz. Projede 1+1’den 4+1’e kadar daire tiplerine yer veriliyor ve konut fiyatları 484.000 TL’den başlıyor.

Çocuk oyun alanları, fitness merkezi, açık yüzme havuzu, kafe ve restoranlar projede yer verilen sosyal olanaklardan bazılarıdır. Bu nedenle Bursa satılık daire araştırmanızda bu konut projesini değerlendirmeyi düşünmenizi tavsiye ediyoruz.

Tepe İnşaat ve Mesa Mesken Ortaklığıyla Park Mozaik Ankara Konut Projesi

Konut inşaat sektörünün iki dev markasını bir araya getiren Park Mozaik konut projesi, Tepe İnşaat ve Mesa Mesken ortaklığıyla hayata geçmiştir. %0.79 faiz oranıyla Park Mozaik Ankara’da satışa çıkarılan konutlar 2+1’den 6+1’e kadar son derece çeşitli ve fiyatlar 690.000 TL’den başlıyor. Projede yetişkin ve çocuk yüzme havuzları, jimnastik salonu, fitness merkezi ve sauna gibi birçok olanağa da yer veriliyor.

Kalyon İnşaat’tan Nevbahar Üsküdar İstanbul Konut Projesi

Kalyon İnşaat tarafından İstanbul Üsküdar’da hayata geçirilen Nevbahar Üsküdar konut projesi, İstanbullulara nezih bir bölgede lüks konut seçenekleri sunuyor. 1+1’den ile 4+1’e kadar daire seçeneklerini içeren projede 4 ayrı konut bloku bulunuyor. %0.69 faiz oranı ve 120 ay taksit imkânlarıyla satın alımlarınızda avantajlı çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda merkezi konumunun da oldukça uygun olduğunu belirtmeliyiz.

Artaş İnşaat’tan Avrupa Konutları Yamanevler İstanbul Konut Projesi

İstanbul’da hayata geçirilen bir diğer proje, Artaş İnşaat imzası taşıyan Avrupa Konutları Yamanevler projesidir. %0.79 faiz oranı ve 180 aya varan vade seçenekleriyle konut sahibi olmak bu projede oldukça avantajlı. Projede 1+1’den 4+1’e kadar daire seçenekleri bulunuyor ve fiyatlar 538.000 TL’den başlıyor. Ümraniye’de merkezi bir noktada bulunan bu konut projesinin kampanyasını değerlendirerek yeni evinize kolaylıkla kavuşabilirsiniz.

Sur Yapı’dan Antalya Turkuaz Konut Projesi

Sur Yapı’nın imzasını taşıyan Antalya Turkuaz konut projesi, şehrin Kepez ilçesinde yükseliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi olan bu inşaat kapsamında 1 milyon 300 bin m2’lik alan konut inşası için değerlendiriliyor. Projede 19 bin adet konut bulunuyor. Bu nedenle Antalya satılık daire arayanların bu projeye ait detaylara mutlaka göz atmaları gerekiyor.

Antalya Turkuaz konut projesinde 1+1’den 4+1’e kadar daire seçeneklerine yer veriliyor. 1+1 daireler 55 m2 ve 4+1 daireler ise 231 m2 alana sahip. Kampanyada %15 gibi büyük bir indirim uygulayan Sur Yapı, 0.69 faiz oranı ve 120 ay vade seçeneklerini alıcılarla buluşturuyor. Antalya satılık ev araştırması yapıyorsanız, 190.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan bu konutları kaçırmamalısınız.

Kiptaş’tanVaditepeGölevleri İstanbul Konut Projesi

Kiptaş tarafından İstanbul Bahçeşehir’de başlatılan VaditepeGölevleri projesi, şehrin oldukça merkezi bir noktasında yükseliyor. 2+1’den 5+2’ye kadar olan daire seçeneklerinden dilediğinizi değerlendirebilir ve hayallerinizdeki eve uygun seçeneklerle kavuşabilirsiniz. %20 peşinatta %5 oranda indirim uygulayan firma, tamamı peşin ödeme seçeneğinde %30 indirim avantajı sağlıyor.