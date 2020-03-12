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İstanbul’da Takibe Düşen Kredilerde Yüzde 69,5 Artış
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İstanbul’da Takibe Düşen Kredilerde Yüzde 69,5 Artış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2019 yılına ilişkin İstanbul’daki finansal piyasaların değerlendirildiği Mart 2020 İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Bülten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi verilerine dayanılarak hazırlandı. Ekonomi Bülteni, ‘Finansal Piyasalar, Konut Piyasası, Reel Piyasalar ve İşgücü Piyasası’ başlıkları altında, periyodik olarak yayınlanacak.

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12 Mart 2020 Perşembe 12:05
İstanbul’da Takibe Düşen Kredilerde Yüzde 69,5 Artış
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Hem kredi kullanımı hem de takipteki krediler arttı

İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, İstanbul’da, 2019’da kredi kullanımı, 2018’e göre yüzde 11,6 oranında arttı. Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde ise son bir yılda, yüzde 69,5’lik bir artış kaydedildi.

2019 yılsonu itibariyle İstanbul’da kişi başına düşen tasarruf mevduat tutarı 40 bin 798 TL iken, kişi başına düşen nakdi kredi 69 bin 304 TL oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul’da en fazla altın mevduatında artış gözlendi

Yıl sonu itibariyle, toplam tasarruf mevduatı bir önceki yıla göre yüzde 27,3 arttı. Döviz cinsinden mevduatın payı yüzde 55,1 oldu. Bankalarda tutulan altın karşılığı mevduat, 2018 yılında 59,8 ton iken, 2019 yılı sonunda 88,3 tona yükseldi.

Toplam altın mevduatında ise bir önceki yılda 59,8 ton altın karşılığı mevduat mevcutken, 2019 sonu itibariyle bankalarda tutulan değer 88,3 ton altına yükseldi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Tüketici kredileri ile bireysel kredi kartları borcu yükseldi

İstanbul’da bir önceki yıla göre tüketici kredileri, yüzde 24 artarken, bireysel kredi kartlarındaki borç miktarı yükselişi yüzde 24,9 oldu. Konut kredilerinde yüzde 0,84’lük bir azalış görülürken, taşıt kredisinde yüzde 11,2 artış görüldü.

İnşaat sektörü, İstanbul’da en fazla kredi kullanılan sektör oldu.

Sektörel krediler açısından bakıldığında, inşaat sektörü 2019 yılında, bir önceki yılda olduğu gibi, en yüksek miktarda kredi kullanılan sektör çıktı. Oransal olarak en yüksek artış toptan ticaret ve komisyonculuk ile finansal kuruluşlar alanında gerçekleşti.

İstanbul’da turizm sektöründe kullanılan kredilerin 16,5’i takibe düştü.

Tahsil edilemeyip takibe düşen kredilerde bir önceki yıla göre artışa bakıldığında ise turizm, inşaat, tekstil sektörleri ilk sıralarda yer aldı. Yıl sonu itibariyle, turizm sektöründe kullanılan kredilerin yüzde 16,5’inin tahsil edilemeyip takibe düştüğü de görüldü. Bu oran, denizcilik sektöründe yüzde14,4, inşaat sektöründe ise yüzde 10,1 oldu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.03.2020 13:41
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