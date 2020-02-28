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Hisse Senedi Yatırımında Aracı Kurum Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Hisse senedi alım satım işlemleri için belirlenen aracı kurumların, güvenilir ve yatırım getirisi yüksek olması gerekir. Hisse senedi alım satım işlemleri için belirlenen aracı kurumlar, bankalar ya da online hizmet veren Forex şirketleri olabilir. Önemli olan kurumların güvenilir olması ve yatırımcılarını zarara uğratmamasıdır

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2020 Cuma 17:40
Hisse Senedi Yatırımında Aracı Kurum Seçimi Nasıl Olmalıdır?
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Hisse senedi alım satım işlemleri için belirlenen aracı kurumların, güvenilir ve yatırım getirisi yüksek olması gerekir. Hisse senedi alım satım işlemleri için belirlenen aracı kurumlar, bankalar ya da online hizmet veren Forex şirketleri olabilir. Önemli olan kurumların güvenilir olması ve yatırımcılarını zarara uğratmamasıdır. Aracı kurumların gerekli yetki ve lisanslara sahip olduğuna emin olduktan sonra, bu kurumları tercih eden yatırımcıların düşünce ve yorumları incelenmelidir. Aracı kurum seçimi tamamlandıktan sonra, yatırım hesabı oluşturma işlemleri başlatılabilir.

Borsa Yatırım Hesabı Açma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Yatırım hesabı açmak için seçilen aracı kurumun belirttiği işlemler takip edilmelidir. Bankaları aracı kurum olarak seçen yatırımcılar, yatırım hesabı açma işlemlerini online bankacılık kanalları üzerinden takip etmelidir. Bankaya ait müşteri hizmetleri, internet sitesi, mobil bankacılık ve bankamatiklerden herhangi biri kullanılarak, güncel yatırım hesabıoluşturulabilir. Bankaların adrese göndereceği ya da online ortamda belirteceği çerçeveli yatırım sözleşmesi imzalandıktan sonra, yatırım hesabı işleme açılacaktır. Online Forex şirketlerini tercih eden yatırımcılar, şirketlerin internet sitesi üzerinden yatırım hesaplarını oluşturabilirler.

Yatırım Hesabından Hisse Alım Talimatı Oluşturma

Hisse alım işlemleri, aracı kuruma ait yatırım hesabı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yatırım hesabına belirli bir tutarda para aktarıldıktan sonra, alınmak istenen hisse senetleri için değerlendirme başlatılmalıdır. Hisse senetlerinin birim fiyatları takip edilirken, hisselerin ait oldukları firmaların güncel durumları da incelenmelidir. İstenen hisselerin değeri düştüğünde, alım talimatı oluşturularak işlem tamamlanmalıdır.

Yatırım Hesabı Hisse Satış Talimatı Nasıl Verilir?

Hisse senedi satışı için yatırım hesabı üzerinden talimat oluşturulmalıdır. Satın alınmış hisse senetlerinin güncel değerleri, yatırım hesabında yer almaktadır. Güncel hisse senedi değerlerinin yükselip yükselmediği ve günlük değer değişikliği gibi bilgilerin tamamı, yatırım hesabının ana sayfasında bulunur. Satışa çıkarılacak hisse senetlerinin birim değeri yükseldiğinde, hisse senetlerinin satılması için talimat oluşturulmalıdır. Hisse senedi satış değeri üzerinden alım satım işlemi tamamlandıktan sonra, en geç 2 iş günü içerisinde hisse senedi birim fiyatı yatırım hesaplarına aktarılır. Yatırım şirketinin belirlediği koşullara ve işleyiş türüne göre, hisse senedi bedellerinin hesaba gelme süresi daha kısa olabilir.

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