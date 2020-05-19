Genç Tanımlı İşsizlik Yüzde 27’ ye Yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, İstanbul’daki gençlere yönelik analiz yaptı. Analizde şu sonuçlara ulaşıldı:

Nüfusun yüzde 15’ini gençler oluşturuyor

Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki 12 milyon 900 bin genç nüfusun, 2 milyon 300 bini İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 15-19 yaş arasında 1 milyon 89 bin 505, 20-24 yaş arasında ise 1 milyon 217 bin 874 genç yaşıyor. İstanbul nüfusunun yüzde 15’ini gençler oluşturuyor. İstanbul’a 2019 yılında il dışından gelen genç sayısı, 147 bin 396 iken, il dışına giden gençlerin sayısı ise 105 bin 39 oldu.

14-24 arasında bin 259 kişi okuma yazma bilmiyor

İstanbul’da 14-24 yaş arasındaki gençler içinde bin 259 kişinin okuma yazma bilmediği kaydedildi. Türkiye’de ise aynı yaş grubunda olup okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 11 bin 733 oldu.

Lise net okullaşma oranı yüzde 88,8

İstanbul’da orta öğretim (lise) net okullaşma oranı yüzde 88,8 oldu. İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 93,1, ortaokulda yüzde 94,6 iken lisede bu oran, yüzde 88,8 olarak gözlendi. Türkiye’de ise lise düzeyinde net okullaşma oranı yüzde 84,2 olarak kaydedildi.

15-24 arasında çalışan kişi sayısı 1 milyon 200 bin

İstanbul’da 15-24 yaş arasında olup işgücü olarak kaydedilen kişi sayısı, 1 milyon 200 bin oldu. Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 62’si işgücüne dâhil iken, kadınların yüzde 39’u işgücünde kaydedildi.

15-24 yaş arasında olup istihdam edilen kişi sayısı 882 bin oldu.

İstanbul’da 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 38’i istihdam edildi. Bu oran Türkiye için yüzde 30 olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 27

İstanbul’da 15-24 yaş arasında olup işgücüne dâhil olan gençlerin 291 bini işsiz iken, genç işsizlik oranı yüzde 24,8 oldu. İş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da dâhil edildiğinde İstanbul’da geniş tanımlı genç işsizlik oranının yüzde 27’ye yükseldiği gözlendi.

15-24 arasında işgücüne dâhil olmayanların yüzde 74’ü eğitimde

İstanbul’da 15-24 yaşında işgücüne dâhil olmayanların yüzde 74’ü eğitimde iken, yüzde 12’si ev işleriyle meşgul olarak kaydedildi. Ev işleriyle meşgul olduğu için 15-24 yaş arasında olup istihdamda ya da eğitimde bulunamayan kadın sayısı 130 bin oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 25

İstanbul’da ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 579 bin olarak kaydedildi. 15-24 yaş arasındaki nüfusun yüzde 38,2’si istihdam edilirken, yüzde 35,2’si eğitim öğretime devam etmekte, yüzde 25’i ise ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.

En fazla genç Esenyurt’ta

Esenyurt ilçesi 15-24 yaş aralığında 148 bin 837 genç ile en fazla nüfusa sahip ilçe olarak yer aldı. 100 bin kişiden fazla 15-24 yaş aralığında genç nüfus barındıran ilçeler Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Ümraniye oldu. İlçe nüfusuna oran açısından bakıldığında ise 15-24 yaş arasındaki gençlerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Zeytinburnu, Sultanbeyli, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi geldi.

Genç nüfus en fazla Zümrütevler Mahallesinde yaşıyor

İstanbul'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfusunun en fazla olduğu mahalleler arasında Zümrütevler (Maltepe), Zafer (Bahçelievler) ve Kayabaşı (Başakşehir) ilk sıralarda yer aldı. Genç nüfusun yüksek olduğu diğer mahalleler ise Başak (Başakşehir), 50.Yıl (Sultangazi), Adnan Kahveci (Beylikdüzü), Halkalı Merkez (Küçükçekmece), Karadeniz (Gaziosmanpaşa), Kanarya (Küçükçekmece) ve Yeşilkent (Avcılar) oldu.

Gençlerin 178 bin 846’sı evli

İstanbul’da 15-24 yaş arasındaki gençlerden 178 bin 846’sı evli iken, bu kişilerin yüzde 81’ini kadınlar oluşturdu. Evlenmiş gençlerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt geldi. Boşananlar ve eşi ölenler de dâhil edildiğinde 15-24 yaş aralığında olup evlenmiş olan genç sayısının 183 bin 642’ye yükseldiği kaydedildi. 15-24 yaş arasında evlenmiş gençlerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Sancaktepe yer aldı.

16-19 yaş arasında evlenenlerin yüzde 91’i kadın

İstanbul’da 2019 yılında evlenen 16-19 yaş arasındaki genç sayısı 7 bin 505 iken, 16-24 yaş arasında olup evlenenlerin sayısı 55 bin 313 oldu. Geçen yıl evlenen 16-19 yaş arasındaki gençler içinde kadınların oranı yüzde 91 iken, 16-24 yaş grubunda bu oran yüzde 69 olarak kaydedildi.

15-19 arasında 4 bin 935 kadın doğum yaptı

İstanbul’da 2019 yılında 15-19 yaş aralığında doğum yapan kadın sayısı 4 bin 935 oldu. Türkiye’de ise aynı yaş grubunda doğum sayısı 53 bin 189 olarak gerçekleşti.

16-24 arasında boşananların yüzde 78’i kadın

İstanbul’da 2019 yılında 16-24 yaş arasında olup boşanan kişi sayısı 2 bin 715 oldu, boşananlar içinde kadın oranı yüzde 78 olarak kaydedildi. Türkiye’de ise aynı yaş grubunda 2019 yılında boşanan kişi sayısı 21 bin 189 iken, bu kişilerin yüzde 79’unu kadınlar oluşturdu.

İstanbul’un Gençleri Mayıs 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)