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Findeks Kredi Puanı Nedir?

Son yıllarda daha fazla sayıda kişinin ilgi göstermeye başladığı kredi notu özellikle ticari dünyada büyük bir önem taşıyor. Bankalardan kredi talebinde bulunduğunuzda yapılan öncelikle inceleme kredi puanınız üzerine oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2020 Salı 17:55
Findeks Kredi Puanı Nedir?
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Aynı zamanda ev ya da beyaz eşya satın alırken de kredi notunun çok büyük bir önem taşıdığını bilmeyenler için aktaralım. Dolayısıyla Findeks puanıistisnasız herkesin bilgi sahibi olmak gereken konuların başında geliyor.

Findeks puanı kişinin gelecek 12 aydaki borçlarını ödeme olasılıklarını tahminleyen kredi puanı tahmin edebileceğiniz gibi pek çok farklı unsurdan etkileniyor. Genellikle sadece daha önce kullanılan banka kredilerinin geri ödeme alışkanlıkları dikkate alınarak kredi puanın belirlendiği sanılır. Kısmen bu bilginin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece daha önce kullanılan kredilerin geri ödemesi dikkate alınmıyor ve daha farklı faktörler de devreye giriyor. Örneğin kısa bir süre öncesinde kredili ürün kullandıysanız bu durum da kredi puanınızı yüksek oranda etkiler.

Findeks kredi puanı 1 ila 1900 arasında değişir. En düşük puan 1 iken en yüksek puan da 1900 olur. Elbette puanın yüksek olması kişinin gelecekteki ödeme olasılıklarıyla ilgili olumlu bir izlenim verir. Puanın düşük olması ise bir o kadar risk anlamını taşıyor. Peki, kredi puanı belirlenirken neler dikkate alınıyor? Hangi unsur kredi puanını ne oranda etkiliyor?

Kişinin kredilerin ödeme alışkanlıkları toplam kredi puanının % 35’ini etkiliyor. Daha önce kullanılan kredilerin geri ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapıldıysa kredi puanı bir hayli yüksek olabilir. Ancak geri ödemelerde çeşitli sıkıntılar yaşandıysa bu durumda kredi puanı da düşük olacaktır. Kişinin mevcut borç ve mevcut durumunun yine % 35 oranında kredi puanını etkilediğini belirtebiliriz. Kişinin mevcut borç durumunun ve limitlerinin dikkate alınması neticesinde belirlenen kredi puanı gelecekle ilgili tahminlerde bulunma imkanı da tanıyor.

Yeni kredili ürün açılışları ise % 11 düzeyinde kredi puanını etkileyen bir diğer unsurdur. Yeni kullanılan kredili ürünlerin ödeme performansı henüz bilinmediği için kredi puanı bu durumdan olumsuz etkilenebilir. % 10 oranında da kredi kullanım yoğunluğu kredi puanını etkileyen unsurlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Hiç kredi kullanmamış olan kişilerin puanları genellikle daha düşük olur.

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