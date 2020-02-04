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e-Bilet uygulamasına Zorunlu Geçiş Dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği ile e-Bilet kullanımına ilişkin önemli zorunluluklar getirildi. Tebliğe göre e- Dönüşüm uygulamaları kapsamında tüm sinema işletmeleri 1 Temmuz 2020’ye, kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan firmalar ise 1 Ocak 2021’e kadar e-Bilet uygulamasına geçiş yapmak zorunda.

e-Bilet uygulamasına Zorunlu Geçiş Dönemi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği ile e-Bilet kullanımına ilişkin önemli zorunluluklar getirildi. Tebliğe göre e- Dönüşüm uygulamaları kapsamında tüm sinema işletmeleri 1 Temmuz 2020’ye, kara ve deniz yolu ile yolcu taşımacılığı yapan firmalar ise 1 Ocak 2021’e kadar e-Bilet uygulamasına geçiş yapmak zorunda.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2020 Salı 11:05
e-Bilet uygulamasına Zorunlu Geçiş Dönemi
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Seyahatler ve etkinlikler özelinde yayımlanan tebliğlerin ardından zorunlu ve gönüllü geçişle birlikte e-Bilet kullanımında bir artış yaşanıyor. 2019 Ekim ayında yayımlanan tebliğ ile beraber e-Bilet uygulamasının kullanıcı sayısında çok ciddi bir artış yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Tüm sinemalar e-Bilet uygulaması kapsamında olacak

e-Bilet uygulamasının dijitalleşme ve e-Dönüşüm süreçlerinde işletmelerin hayatını kolaylaştıracağını vurgulayan Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural; “Etkinlikler, kara, deniz ve hava taşımacılığında kâğıt biletlerin yerine geçen, üzerinde mali mühür bulunan ve elektronik bir belge niteliği taşıyan e-Bilet, işletmeleri biletlerin ikinci kopyalarını saklamak zorunda bırakmayarak, maliyet açısından önemli avantajlar sunarken, doğrulama, görüntüleme, istenen işlenebilir veri formatını taşıma ve kâğıt baskı almaya olanak sağlıyor. Bununla birlikte sinema işletmelerinin de e-Bilet’e geçişi ile artık sinema gişelerinde kâğıt bilet verilmeyecek. Sinema bileti alışveriş sürecinin tamamı dijitalleşecek ve biletler artık elde değil telefonlarda olacak. Elektronik bilet üzerinde, kâğıt bilet üzerindeki zorunlu bilgiler yer alacak.” dedi.

e-Bilet’e geçen işletmeler için süreç başlıyor

e-Bilet süreçlerini ERP sistemleriyle entegre bir şekilde otomatik olarak gerçekleştirebildiklerine vurgu yapan Digital Planet Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Vural, “e-Bilet kullanımı firmalara operasyonel maliyetlerde azalma, verimli iş akışı, hızlı ve hatasız bilet gönderimi, geliştirilmiş güvenlik, arşivleme, otomatik yasal bildirim, entegrasyon gibi birçok alanda fayda sağlayacak. 1 Temmuz 2020’de ve 1 Ocak 2021’de gerçekleşecek zorunluluklar bulunuyor fakat biz süreçlere en iyi şekilde adapte olmaları için bu zorunluluk dönemini beklemeden işletmelere e-Bilet süreçlerine bir an evvel geçiş yapmalarını öneriyoruz. Nitekim 1 Ocak 2020 zorunluluk sürecinde, işlemler son güne bırakıldığı için bazı işletmelerin zor durumda kaldığına tanık olduk. e-Bilet kullanma zorunluluğu bulunan işletmelere de son güne kalmadan rahat bir geçiş dönemi ile operasyonlarına devam etmeyi öneriyoruz.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:42
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