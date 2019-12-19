Asgari Ücretin Vergisi Olmamalı…

Asgari Ücretten kim haklı kim haksız ?

2019 yılında Cumartesi ve Pazar günlerini tatil olarak düşünüldüğü zaman diğer resmi tatil günleri ile beraber hesapladığımız vakit 143 gün çalışılmayan gün ortaya çıkıyor.

Türkiye gibi çok zengin olmayan bir ülkede bu kadar fazla tatil günü olması halinde 2019 yılı rakamlarına göre asgari ücret ile çalışan bir personelin işverene maliyeti hemen işin başında iki misline çıkmış oluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sosyal Güvenlik payları ile beraber asgari ücret ile çalışan bir elemanın işverene maliyeti kıdem tazminatı vs diğer işveren mesuliyetleri ile beraber bu rakam üç aşağı beş yukarı nerede ise aylık 6.000 TL ye mal oluyor.

İş ahlakı yok herkes kendi menfaatinin peşinde gidiyor işsizlik bu kafa ile azalmaz

Sokağa çıktığınız zaman herkes işsizlikten der yanıyor. Hiç kimse Türkiye’de iş ahlakı kötü,devlet işveren ve işçiyi değil alacağı vergi ile hangi bütçe açığını kapatacağını düşünüyor. İşveren nasıl ayakta kalırım diyerek maliyetlerini aşağıya çekmenin peşinde işçi de ne kadar az çalışarak çok para alırımın peşinde koşuyor.

Oysa çalışılan yeri gemiye benzetirsek herkes gemiyi karaya çıkarmak için çaba sarf etmeliyken taraflar bireysel olarak sadece kendi menfaatleri peşinde koşarsa kimse rahat edemez.İş yeri kapanırsa işçi işini devlet de vergi kaybından mahrum olacaktır. Bundan dolayı asıl mesele iş yerinin ayakta durması için herkes fedakarlık yapmalıdır.

Özel Sektörde Kıdem Tazminatı da bir haksızlıktır…

Bakkal Mehmet amcanın yanında çalışan bir personel için asgari ücretten maaş verse 1.080 TL SGK Vergisi ödüyor. Ki genelde bu ücret asgari ücretten biraz fazla oluyor .

Diyelim ki Bakkal Mehmet 2.700 Maaş ödemesi yaptı aylık 1.250 TL SGK Pirimi ödedi.

Bu çalışan 3.5 -4 sene sonra bir şekilde işverene eziyet etmeye başlayıp beni çıkar tazminatımı ver dediği zaman işveren de lanet olsun zaten sen çıkmayı kafana koymuşsun bu saatten sonra bana faydalı olmazsın deyip tamam seni çıkardım dediği zaman kanun dur bakalım 3.5 veya 4 sene çalışma için ver 15.000 bin TL tazminat dediği zaman bakkal Mehmet amca bırakın bir daha işçi çalıştırmayı nerede ise işini bırakacak dereceye gelir…

Özetle bu yasalar ile işsizlik değil azalmak daha da artacaktır…

Devlette, işçi de işveren’in yok olmaması için bir an önce yaşanan sıkıntıları çözmek için ellerinden geleni yapmalıdır.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)