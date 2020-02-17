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Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları

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haber 1
17 Şubat 2020 Pazartesi 10:43
Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları
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Academix tarafından sunulan eğitim programları arasında yerini alan yurtdışında üniversite eğitimi sayesinde öğrenciler başarılı bir sürece adım atabilir. Ülkemizde son zamanlarda yurtdışı eğitimlerinin önemi artmaya başlamıştır. Farklı şehirlerde yeni kültürleri keşfeden öğrenciler aynı zamanda yeni bir eğitim programına giriş yapmanın heyecanını yaşamaktadır. Konuyla ilgili olarak Academix’in web sitesini ziyaret edebilir ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri talep edebilirsiniz.

Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları

Üniversite eğitimini yurtdışında almak isteyenlerin karşılaşacağı avantajlar şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Farklı kültürlerle tanışmak
  • Kendini tanıyabilme
  • Eğitim alınan ülkede çalışma ve oturma izni şansına sahip olma
  • Yabancı dili geliştirme
  • Mezuniyetten sonraki sürece hazırlık
  • İş hayatına hazırlık
  • Kaliteli üniversitelerden prestijli eğitim alma
  • Kişisel gelişime katkıda bulunma
  • Büyük istihdam olanaklarıyla karşılaşma
  • Maliyetli bir eğitim

Yurtdışında üniversite eğitimi almak öncelikle kendini tanıyabilme ve kişisel gelişim konusunda ciddi avantajlar sağlar. Çünkü öğrenciler yeni yeteneklerini farklı ortamlarda keşfedebilir. Haliyle yurtdışında geçirilecek vakit, öğrencilerin kendi ayaklarının üzerinde nasıl durulması gerektiğini de öğretmektedir.

Hangi Ülkeler Yurtdışında Üniversite Eğitimi Veriyor?

Bu konuda öğrenciler Academix yurtdışı eğitim ve danışmanlık firmasından detaylı bilgilere sahip olabilir. Ancak tercih edilebilecek ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Fransa
  • Hollanda
  • Kanada
  • Amerika
  • İtalya
  • Litvanya
  • İspanya
  • İngiltere
  • İrlanda
  • İsviçre
  • İsveç

Alternatif olarak hangi ülkede üniversite eğitimi almak istediğinize karar verdikten sonra Academix üzerinden uygun maliyetli danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz.

Kimler Yurtdışında Üniversite Eğitimi Alabilir?

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler bazı şart ve kurallara uygun hareket etmek durumundadır. Öncelikle prestijli üniversiteler öğrencilerin diploma notuna ve not ortalamasına bakmaktadır. Ayrıca öğrenci adaylarının seçiminde yabancı dil bilgisi en önemli kriterdir. Son olarak üniversitelerin farklı şartlar eşliğinde öğrenci kabul etmesi nedeniyle en güncel bilgileri Academix üzerinden almanız mümkündür.

Yurtdışı Eğitimi için Not Ortalaması Kaç Olmalı?

Her üniversite, not ortalaması için farklı kriterlere göre alım yapmaktadır. Örneğin İngiltere’de üniversite eğitimi almaya karar veren bir öğrencinin yabancı dil seviyesi yüksek olmalıdır. Ek olarak Academix ofislerinde düzenlenen yabancı dil sınavından da yüksek puan alınmalıdır. Matematik, mühendislik, tıp ya da hukuk gibi bölümlerde daha yüksek not ortalamasının geçerli olduğu bilinir. Yine de her üniversitenin kendi not ortalamasını belirlediği unutulmamalıdır.
 

Genelde İngiltere’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler Academix’e başvurarak süreç hakkında doğru bilgilere ulaşabiliyor. Bu danışmanlık firmasının eğitimden önce ve eğitim sürecinde öğrencilere daima destek olduğu biliniyor. Son zamanlarda ciddi bir kitle tarafından tercih edilen Akademix, sadece üniversite eğitimi için değil dil eğitimi ve daha pek çok konuda da uygun maliyetli çözümler sunmayı sürdürüyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.02.2020 10:53
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