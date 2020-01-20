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Golden Visa (Altın Vize) ile Çifte Vatandaşlık Programı

Portekiz’in Altın Vize, çifte vatandaşlık programı kapsamında gayrimenkul yatırımı ile Portekiz Vatandaşlığı alarak Avrupa Birliği’nde yaşayabilirsiniz. Avrupa’da dilediğiniz ülkede hayalinizdeki işi kurabilir veya dilediğiniz sektörde çalışabilirsiniz. Portekiz, Türkiye’den başvurmayı düşünüyorsanız Avrupa’daki vatandaşlık programları içerisinde en esnek ve uygun olanıdır.

Golden Visa (Altın Vize) ile Çifte Vatandaşlık Programı

Portekiz’in Altın Vize, çifte vatandaşlık programı kapsamında gayrimenkul yatırımı ile Portekiz Vatandaşlığı alarak Avrupa Birliği’nde yaşayabilirsiniz. Avrupa’da dilediğiniz ülkede hayalinizdeki işi kurabilir veya dilediğiniz sektörde çalışabilirsiniz. Portekiz, Türkiye’den başvurmayı düşünüyorsanız Avrupa’daki vatandaşlık programları içerisinde en esnek ve uygun olanıdır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ocak 2020 Pazartesi 15:17
Golden Visa (Altın Vize) ile Çifte Vatandaşlık Programı

Portekiz'den alınacak ikinci pasaportunuzla 185 ülkeye vizesiz seyahat edebilirsiniz. İkinci pasaportunuz olan Portekiz pasaportu sizlere seyahat özgürlüğü açısından dünyada Avusturya, İrlanda, Hollanda ve İsviçre gibi aynı sırada olup, sıralamada 7.dir. Güç sıralamasında birinci olan pasaport Japonya’ya ait olup, vizesiz gidebilecek ülke sayısı 191’dir.

Portekiz Altın Vize programı Portekiz’e yabancı yatırım çekmek için 2012 yılında tasarlandı. Eylül 2019 itibarıyla 7.960 Altın Vize başvurusu onaylanarak Portekiz'e 4.8 milyar Euro getirilmesi başarılmıştır.
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Golden Visa 2020 (Altın Vize) Nedir?

2012 yılında Portekiz Hükümeti tarafından başlatılan Golden Visa(Altın Vize), yabancı bireysel yatırımcıların Portekiz'de önce oturma izni, sonrasında Portekiz pasaportu yani AB Vatandaşlığı almalarını sağlayan bir oturum ve vatandaşlık programıdır. Bu programdan yararlanabilmek için Portekiz'de ev satın alınması gerekmektedir.

Yabancı yatırımcı çekmeyi hedefleyen Portekiz Golden Visa programı, Parlamento onaylı olduğundan yasal temelleri en sağlam ve en güvenilir olanıdır. Yılda 7 gün konaklama şartı ile en cazip Golden Visa programı olduğunu söyleyebiliriz.

Portekiz Golden Visa (Çifte Vatandaşlığı) Nasıl Alınır?

Çifte vatandaşlık imkânı sunan Portekiz Golden Visa, öncelikle oturum ve çalışma kartı sonrasında Avrupa vatandaşlığına giden bu süreçte yatırımcılara farklı seçenekler sunmakla birlikte çoğunlukla gayrimenkul edinimiyle elde edilir. Gayrimenkul seçenekleri 3’e ayrılır.

1.Paket: Toplam değer 500.000 Euro’luk yeni gayrimenkul edinimi ile veya nüfus yoğunluğu km2 başına 100'den az nüfusu olan bölgelerde ise 400.000 Euro’luk mülk edinimi ile.

2. Paket: 350.000 Euro’luk kentsel yenileme projelerinden gayrimenkul edinimi ile.

3. Paket: 280.000 Euro’luk km2 başına 100'den az nüfusu olan bölgelerde kentsel gayrimenkul edinimi ile.

Üç pakette de satın alınacak gayrimenkulün konut olması gerekmez. Altın Vize Programı kapsamında Portekiz’de ev, iş yeri, turistlik yerlerde otel odası veya arsa alarak da seçiminizi yapabilirsiniz.

Portekiz Golden Vize programı, Avrupa’da ilk olarak Portekiz hükümeti tarafından 2012 yılında başlatıldı.

Kimler Golden Visa Programına Katılabilir?

Portekiz Golden Visa programına, Avrupa’da hayat kalitesini iyileştirmek, daha fazla güvenlik, çocuklarının Avrupa’nın modern okullarında ücretsiz eğitim almalarını sağlamak, sonrasında da Avrupa’da diledikleri ülkede kariyer imkânı sunmak, Avrupa pazarında işini büyütmek, ücretsiz sağlık sisteminden faydalanmak, döviz cinsinden yüksek kira geliri elde etmek isteyen, coğrafyamızda çıkabilecek sorunlara karşı bir B planı ile geleceğini güvenceye almak isteyen her Türk yatırımcı katılabilir.

Türkiye’ye göre daha yüksek kira getirisi arayan vatandaşlarımız, yakın ve daha güvenli liman olan Portekiz’den ev alıp, Altın Vize yoluyla Avrupa vatandaşlığına (AB Vatandaşlığı) başvurarak ailelerinin geleceğini güvenceye alabiliyor. Aralık 2019’a kadar yaklaşık 400 Türk yatırımcı Altın Vize kapsamında Portekiz’de ev alarak yumurtaları faklı sepetlere koyma yönünde tercihte bulundu.

EUPorto’nun Portekiz’deki projelerinden ev alarak, siz de çocuklarınıza Avrupa’da daha yüksek bir gelir seviyesiyle kariyer yapmalarını ve Euro kazançla diledikleri 26 Schengen ülkesinde rahat bir yaşam fırsatı sunabilirsiniz. Avrupa’da sağlık sektöründe doktorların yıllık maaşı 60.000 ile 140.000 Euro, finans sektöründe çalışanların 50.000 ile 200.000 Euro, Bilgisayar, yazılım sektöründe ise 75.000 Euro civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.01.2020 15:23
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