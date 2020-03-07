banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
Son Dakika
Dünya'da ilk ve tek uluslararası...
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı ve Yedi Mavi’nin Satış ve Kiralama İşini de Dahil Etti…
Son Dakika
ÇİĞDEM İnşaat Emlak Pörtföyüne Büyükyalı...
Meclis Üyesi Avukat Asım Güven:Bu Hukuki Yasalar ile Kentsel Dönüşüm Olamaz Dedi
Son Dakika
Meclis Üyesi Avukat Asım Güven:Bu...
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı Bilgi Sahibi Yaptı…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Coronavirüsü Hakkında Halkı...

Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor

American Yoga Association’ın tüm dünyada hızla yayılan Uluslararası Yoga Uzmanlık Sertifikası programı “International Yoga Expert Certificate (IYEC)”, Türkiye’ye Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından getirilmiştir. Türkiye’de ilk eğitim, İstanbul’da 10-17 Şubat tarihleri arasında yapıldı ve programa katılan 15 kişi, dünyada ilk ve tek uluslararası geçerliliği olan “INTERNATIONAL YOGA EXPERT” sertifikasına sahip oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2020 Cumartesi 13:19
Dünya'da ilk ve tek uluslararası geçerli yoga sertifikası IYEC dünyaya yayılıyor
banner171

Amerika Birleşik Devletleri dışında pek çok ülkede de uygulaması başlayan IYEC, yoga severler tarafından kısa sürede programın olumlu etkilerinin görülmesiyle hızla yayılmaya başladı. Bu kapsamda Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da IYEC programı gerçekleşti. Amsterdam’da gerçekleşen program, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan ve Şubat ayında IYEC sertifikasını alan Merve Tanrıverdi tarafından sunuldu.

Yoga konusunda uzman bir kuruluş olan American Yoga Assocation, yoga uzmanı olmak isteyenleri 8 gün ve 16 saatlik yoğun bir eğitim sonucunda uluslararası düzeyde yoga eğitimi verecek düzeye getiriyor.

Özellikle 1500 saate kadar süren ve 20.000 TL’ye kadar ücretlerin istendiği yoga eğitimlerinin yaygınlaşması pek çok yoga severi isyan ettiriyordu. Bunun üzerine yoga konusunda en yetkin kuruluşlardan birisi olan American Yoga Association harekete geçerek, oldukça etkili ve yoğun bir yoga uzmanlık programı hazırladı ve 2018 yılında “International Yoga Expert Certificate (IYEC)” adı altında yoga dünyasına oldukça ekonomik bir ücretle sundu.

Yetkililer IYEC programına tüm dünyadan çok yoğun bir ilginin olduğunu, bu kapsamda programın önümüzdeki dönemlerde dünyanın pek çok farklı ülkesinde de art arda açılacağını belirttiler. Ayrıca Türkiye’deki IYEC programının ikincisinin 11-18 Mayıs 2020’de İstanbul’da ve yakın tarihte İzmir’de de açılacağını, kayıtları almaya devam ettiklerini ifade ettiler.

Bülten bilgi: 0 543 301 03 27

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bomba Haber-Dünya Değişim Akademisi 160. Merkezini Amsterdam’da Açtı!
Bomba Haber-Dünya Değişim Akademisi 160. Merkezini Amsterdam’da Açtı!
DJI Dronlar Koronavirüs’le Savaşıyor
DJI Dronlar Koronavirüs’le Savaşıyor
Dünya' da İlk ve Tek Uluslararası Geçerli Yoga Sertifikası
Dünya' da İlk ve Tek Uluslararası Geçerli Yoga Sertifikası
Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları
Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları
Siyonist Finosu TRUMP Kudüsü İsrail’e verdim dedi
Siyonist Finosu TRUMP Kudüsü İsrail’e verdim dedi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169