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İmamoğlu, 19 Mayıs’ın 101.Yıldönümünde Taksim’deydi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2020 Salı 11:55
İmamoğlu, 19 Mayıs’ın 101.Yıldönümünde Taksim’deydi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Bağlama, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da hazır bulunduğu törende; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner - Taksim / İstanbul
 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bağlama’nın anıta çelenk koymasının ardından, resmi tören sona erdi. İmamoğlu, resmi törenin bitiminden sonra, zabıta mangası eşliğinde getirilen İBB çelengini Cumhuriyet Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından sırasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu da anıta çelenk bıraktı.

Tören boyunca, sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:13
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