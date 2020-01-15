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Yetişkin Spor Kurslarının Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi adına açtığı Yetişkin Spor Kursları’nın ikinci dönem başvuruları başladı. Önceki dönemlerde kurslara kayıt olunmasına rağmen devamsızlık göstererek spor yapmak isteyenlerin bu hizmetten yararlanamamasına sebep olunmasından dolayı yeni dönemde spor kursları sembolik ücretli olacak. Böylelikle spor yapmak isteyen birçok vatandaşın daha verimli sonuçlar alması için adaletli bir ortam sağlanacak.

Yetişkin Spor Kurslarının Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi adına açtığı Yetişkin Spor Kursları’nın ikinci dönem başvuruları başladı. Önceki dönemlerde kurslara kayıt olunmasına rağmen devamsızlık göstererek spor yapmak isteyenlerin bu hizmetten yararlanamamasına sebep olunmasından dolayı yeni dönemde spor kursları sembolik ücretli olacak. Böylelikle spor yapmak isteyen birçok vatandaşın daha verimli sonuçlar alması için adaletli bir ortam sağlanacak.

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:59
Yetişkin Spor Kurslarının Yeni Dönem Başvuruları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmesi adına açtığı Yetişkin Spor Kursları’nın ikinci dönem başvuruları başladı. Önceki dönemlerde kurslara kayıt olunmasına rağmen devamsızlık göstererek spor yapmak isteyenlerin bu hizmetten yararlanamamasına sebep olunmasından dolayı yeni dönemde spor kursları sembolik ücretli olacak. Böylelikle spor yapmak isteyen birçok vatandaşın daha verimli sonuçlar alması için adaletli bir ortam sağlanacak.  


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