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KKTC Heyetinden Beylikdüzü’ne Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Elele Yerelde’ projesi kapsamında 14 kişilik bir heyet ile Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. İlçede yapılan engelli hizmetleri ve erişilebilir kent uygulamalarıyla ilgili bilgi almak adına bir dizi inceleme ve ziyarette bulunan heyet, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a memnuniyetlerini iletti.

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05 Mart 2020 Perşembe 12:11
KKTC Heyetinden Beylikdüzü’ne Ziyaret
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ‘Elele Yerelde’ projesi kapsamında Girne, Değirmenlik, İskele, Tatlısu ve Lapta belediyelerinin ilgili birimlerinden ve Kıbrıs Türk Özürlüler Derneği yönetiminden oluşan 14 kişilik heyet ile Beylikdüzü’ne ziyarette bulundu. İstanbul’daki program ve çalışmalarını Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu'nun danışmanlığında gerçekleştiren heyet, Beylikdüzü’nde erişilebilirlik çalışmalarıyla ilgili incelemeler yaptı. Ziyaret kapsamında Beylikdüzü Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Anadolu Caddesi, Yaşam Vadisi, BAKSM ve Erişilebilir Kütüphane ile okulları gezen heyeti daha sonra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ağırladı.

“Erişilebilir Beylikdüzü için çalışmaya devam edeceğiz”

İstanbul’un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık kentlerin herkes için erişilebilir tasarlanması gerektiğini paylaşırken heyette bulunanlar yapılan hizmet ve uygulamalarla ilgili memnuniyetlerini iletti. Başkan Çalık, “Engelli bireylerin güvenli ve konforlu bir kentte yaşam sürmesi adına erişilebilir bir Beylikdüzü inşa etmek için çalışmalar yürüttük. Her zaman önceliğimiz olan dezavantajlı bireylerin hayatına dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. Heyet aynı zamanda Belediye Başkanı Çalık’ı bilgi ve donanımlarını oradaki belediyelerle paylaşması adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti. 

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