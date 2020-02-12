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Huzurevi Sakinlerine Deprem Eğitimi

Beylikdüzü Belediyesi’nin toplumdaki temel afet eğitimi bilincini yükseltmek amacıyla gerçekleştirdiği Afet Eğitim programları devam ediyor. Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talebi doğrultusunda gerçekleşen programda olası bir deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden, deprem anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış tekniklerine kadar birçok faydalı bilgi huzurevi sakinlerine aktarıldı.

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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:00
Huzurevi Sakinlerine Deprem Eğitimi
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Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğü Afet Yönetimi Bürosu ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bürosu işbirliğinde “Temel Afet Eğitimi” ile “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Afet Eğitimi” gerçekleştirdi. Olası bir deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden, deprem anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış tekniklerine kadar birçok faydalı bilgi huzurevi sakinlerine aktarıldı. Huzurevi sakinleri ve çalışanlarının katıldığı programda, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği afet yönetimi çalışmaları, toplanma alanları ve ABİS hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Afet Eğitim Programlarına 3 Bini Aşkın Vatandaş Katıldı

Ekim 2019 tarihinde başlayan afet eğitim programlarına bugüne dek üç bini aşkın vatandaşın katıldığını ve yıl sonuna kadar bu rakamın beş bini bulacağını belirten yetkililer, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda da ilçede bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Temel Afet Eğitimi’nin kişilerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkililer ayrıca; kamu kurumları, okul ve hastaneler gibi mekanların yanı sıra site ve apartmanlardan da talep geldiği sürece eğitimlerin yapılabileceğinin altını çizdi.         

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin talebi doğrultusunda Plan ve Proje Müdürlüğü Afet Yönetimi Bürosu ile Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bürosu işbirliğinde “Temel Afet Eğitimi” ile “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Afet Eğitimi” gerçekleştirdi. Olası bir deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerden, deprem anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış tekniklerine kadar birçok faydalı bilgi huzurevi sakinlerine aktarıldı. Huzurevi sakinleri ve çalışanlarının katıldığı programda, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği afet yönetimi çalışmaları, toplanma alanları ve ABİS hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Afet Eğitim Programlarına 3 Bini Aşkın Vatandaş Katıldı

Ekim 2019 tarihinde başlayan afet eğitim programlarına bugüne dek üç bini aşkın vatandaşın katıldığını ve yıl sonuna kadar bu rakamın beş bini bulacağını belirten yetkililer, 1-7 Mart Deprem Haftası’nda da ilçede bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi. Temel Afet Eğitimi’nin kişilerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten yetkililer ayrıca; kamu kurumları, okul ve hastaneler gibi mekanların yanı sıra site ve apartmanlardan da talep geldiği sürece eğitimlerin yapılabileceğinin altını çizdi.         

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