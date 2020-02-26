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Çalık: Üretim Bir Ülkenin Ekonomisi İçin Oldukça Önemli

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren İhlas Ev Aletleri fabrikasını ziyaret etti. Üretimin bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Çalık, fabrikanın tüm birimlerini ziyaret ederek firma ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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haber 1
26 Şubat 2020 Çarşamba 16:44
Çalık: Üretim Bir Ülkenin Ekonomisi İçin Oldukça Önemli
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçenin kalkınmasına katkı sunan ve istihdam oluşturan sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen ziyaretlerde Mermerciler Sanayi Sitesi içerisinde yer alan ve yaklaşık 30 yıldır bölgede faaliyet gösteren İhlas Ev Aletleri fabrikasını ziyaret eden Mehmet Murat Çalık firma ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber ve Belediye Meclis Üyesi Ufuk Levent Timurkaynak ile birlikte fabrikada incelemelerde bulunan Başkan Çalık çalışanlarla da bir araya geldi.

Çalık; “Üretim Bir Ülkenin Ekonomisi İçin Oldukça Önemli”      

Üretimin bir ülkenin ekonomisi için oldukça önemli olduğunu belirten Çalık, fabrikanın tüm birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti. Belediye ile birlikte gerçekleştirilebilecek her türlü iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Ömer Kamber günün anlam ve önemine ilişkin Çalık’a plaket ve hediye; Başkan Çalık ise Kamber’e çalışmalarında başarılar dileyerek Atatürk takvimi ve hediye takdim etti. Ziyaret sonrasında fabrika yöneticileri ve çalışanlar Başkan Çalık’a teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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