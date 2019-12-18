Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçe sakinlerini makamında ağırladı. Her ay düzenli olarak gerçekleşen Halk Günü Toplanısı’nda kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Murat Çalık, vatandaşların istek, öneri, sorun ve taleplerini dinleyerek, konuklarıyla tek tek sohbet etti. Başkan Çalık’ın makamında gerçekleşen toplantıda; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda talep ve sorunlar dışında, ‘Bizler Beylikdüzü için neler yapabiliriz?’ diyen vatandaşların sayısı da oldukça fazlaydı.

Çalık; “Tek Siyasi Hedefim Beylikdüzü’nde İnsanların Mutlu Yaşamasını Sağlamak”

7’den 70’e her yaş grubundan vatandaşı ağırlayan Başkan Çalık’ın konukları arasında Büyükşehir İlkokulu öğrencileri de yer aldı. Öğrencilerle Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen Başkan Çalık; yerel yönetimler ve yerel yöneticilerin görevleri hakkında oldukça verimli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Özellikle çocuklar ve gençlerden ayrı bir enerji aldığını belirten Çalık; “Beylikdüzü’nde 350 bin vatandaşımız yaşıyor ama çocuklara karşı olan sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Öğrenciler, Beylikdüzü’ndeki kent yaşamıyla ilgili soru ve taleplerini Başkan Çalık’a iletti, Çalık ise; tüm içtenliğiyle çocukların sorularını yanıtladı. Başkan Çalık’a siyasi hedeflerini soran öğrencilere Çalık’ın yanıtı ise; “Tek siyasi hedefim Beylikdüzü’nde başarılı olmak ve Beylikdüzü’nde insanların mutlu yaşamasını sağlamak. Tek hedefim bu.” oldu.