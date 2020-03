Boğaziçi'nin Hocaları Beylikdüzü'nde

Boğaziçi Üniversitesi’nin “Açık Ders” adı altında düzenlediği seminerler serisi İstanbul’daki yeni döneminde Tekfen Holding desteği ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle başladı. Toplamda dört programdan oluşacak programın ilki olan “İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları” başlıklı seminer Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say tarafından verilen ve oldukça yoğun ilgi ve katılımın gösterildiği derste bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen ünlü matematikçi Alan Turing’in temelini attığı “Hesaplama Kuramı’nın” bilim ve yapay zekâ ile olan ilişkisi tartışmaya açıldı.

Say; “İnsanların Yapabildiği Her İşlemi Bilgisayarlar Da Yapabilir”

Boğaziçi Üniversitesi Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Zafer Yenel’in sunumuyla başlayan seminerde Yenel; “Üniversitemizde yapılan bilimsel faaliyetleri toplumun farklı kesimleriyle bir araya getirmek en büyük amacımız.” dedi. Yapay zekânın sınırlarının nereye kadar uzanacağı sorusunu gündeme taşıyan Say ise insanların yapabildiği her işlemi bilgisayarların da yapabildiğini vurguladı ve “Eğer taklidin aslından daha yavaş davranması sorun değilse, modelleyebildiğiniz her bilgi işlem işini bilgisayara taklit ettirebilirsiniz. Matematikçiler 350 yıl uğraştıktan sonra her soruyu yanıtlayan bir makinenin yapılamayacağını kanıtladılar, ama insanlar kadar hatta onlardan daha da zeki makinelerin yapılmasına bir engel olmadığını gösterdiler,” ifadelerini kullandı. Katılımcılardan gelen sorular doğrultusunda interaktif bir şekilde gerçekleşen programın sonunda Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Handan Öztürk, Cem Say ve Zafer Yenel’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Açık Ders Programları Devam Edecek

Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen seminer dizisi kapsamında 16 Mart Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İnci Ayhan’ın “Zaman Algısı,” 31 Mart Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Aysimi Duman’ın “Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri” başlıklı dersi ve son olarak 06 Nisan Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Nakipoğlu’nun “Dil, Beyin ve Evrim” başlıklı dersi yer alacak. Boğaziçi Üniversitesi’nin BU+ Etkinlikleri kapsamında başlattığı, üniversite öğretim üyeleri tarafından verilen “Açık Ders” seminer dizisinde, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine, fizikten dilbilime, birçok alandaki güncel gelişmeler ve önemli tartışma konuları katılımcılarla paylaşılacak.

