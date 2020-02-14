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Beylikdüzü’nde Sevgi İçin 20 Bin Gül Fidanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek Sevgililer Günü’nü kutlayan Başkan Çalık; “Beylikdüzü’nde sevgiyi hâkim kılmak bizim birinci önceliğimiz. Yıkıcı duyguların karşısında sevgi en yüce duygudur.” ifadelerini kullandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Sevgililer Günü kapsamında ayrıca 20 bin gül fidanını ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlarla buluşturdu.

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14 Şubat 2020 Cuma 15:40
Beylikdüzü’nde Sevgi İçin 20 Bin Gül Fidanı
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kentin hafızası olan huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleşen programda Başkan Çalık, huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet ederek Sevgililer Günü’nü kutladı. Sevginin 365 gün hâkim kılınması adına mücadele ettiklerini belirten Çalık; “Beylikdüzü’nde sevgiyi hâkim kılmak bizim birinci önceliğimiz. Yıkıcı duyguların karşısında sevgi en yüce duygudur. Sevgi bizim her mücadelemizin yakıtıdır ve kinin, nefretin, kutuplaşmanın panzehiridir. Belediyecilik de sevgi işidir, kenti ve kentliyi severek yapılır. Kente hizmet halka hizmettir, bu ikisini sevmeden belediyecilik yapılmaz.” ifadelerini kullandı.

Çalık: Biz Sadece Beylikdüzü’ne Değil, İstanbul’un Dört Bir Tarafına Sevgimizi Yaymaya Gayret Eden Bir Ekibiz

Konuşması sırasında sevginin önemine dikkat çeken ve huzurevi sakinlerine gül fidanı hediye eden Çalık; “Biz kentte yaşayan; çocukları, kadınları, yaşlıları her türlü sosyal grubu severek işimizi yapıyoruz. Onun için bugün burada sevgiyle büyüteceğinizi bildiğim gül fidanlarını sizlere armağan etmek istedim. Her birinizin adına dikeceğiz bu gül fidanlarını ve sizler o fidanları sevginizle büyüteceksiniz. Sizler çok kıymetlisiniz ve biz sizin her zaman, her anınızda yanınızdayız. Sizin yaşantınız, tecrübeniz ve duruşunuz sevgiyi içinizde beslemeniz bizim için çok değerli. Toplumda unutulan sevginin sizler tarafından güllere nakşedilmesi ve burada büyümesini istiyoruz. Biz sadece Beylikdüzü’ne değil, İstanbul’un dört bir tarafına sevgimizi yaymaya gayret eden bir ekibiz.” şeklinde konuştu. Program sonrasında Çalık, gül fidanlarını huzurevi sakinleri ile birlikte dikerek ilk can sularını verdi. 

20 Bin Gül Fidanı İlçenin Dört Bir Yanındaki Vatandaşlarla Buluştu

Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında ayrıca 20 bin gül fidanını ilçenin dört bir yanındaki vatandaşlarla buluşturdu. Belediye’nin sosyal medya hesaplarına gelen talepler doğrultusunda, müdürlük ekipleri kapı kapı gezerek gül fidanlarını Beylikdüzü sakinlerine elden teslim etti. Hem Sevgililer Günü’nü kutlamak hem de ilçenin daha da güzelleşmesine katkı sunmak amacıyla gerçekleşen proje vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü.

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