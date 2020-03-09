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Beylikdüzü'nde 350 Yetişkin Ağaç Eşitlik ve Özgürlük İçin Dikildi

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birbirinden önemli etkinliklerle yüzlerce kadını bir araya getirdi. Etkinlikler kapsamında konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman kadınları önceleyen, toplumda cinsiyet eşitliğini savunan ve eşitsizliğin karşısında her daim duran bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Kadın erkek eşitliğinin en üst düzeyde olduğu bir dünya hayalimiz var ve bu hayali kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız” diyerek kadınların anlamlı gününü kutladı.

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09 Mart 2020 Pazartesi 09:42
Beylikdüzü'nde 350 Yetişkin Ağaç Eşitlik ve Özgürlük İçin Dikildi
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Kadınlardan aldığı güçle Beylikdüzü’nü kadın dostu bir kent olarak tasarlayan Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Yaşam Vadisi 3.etapta ‘8 Mart Özgürlük ve Eşitlik Korusu’ için ağaç dikimiyle başlayan etkinlikler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde fotoğraf sergisi, söyleşi, imza günü ve tiyatro gösterimiyle devam etti. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Beylikdüzü’nde toplamda 10 bin menekşe Yakuplu, Gürpınar, Kavaklı ve Beylik Pazarı alanlarında Beylikdüzülü kadınlar için dağıtıldı. Üç gün boyunca devam eden dağıtımlara Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

“Hayal ettiğimiz dünyayı kadınlarla omuz omuza kuracağız

Etkinlikler kapsamında ilk konuşmasını Yaşam Vadisi 3.etapta, Lions Kulübü ile birlikte yapılan ağaç dikim etkinliğinde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman kadınları önceleyen, toplumda cinsiyet eşitliğini savunan ve eşitsizliğin karşısında her daim duran bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Kadın erkek eşitliğinin en üst düzeyde olduğu bir dünya hayalimiz var ve bu hayali kadınlarla birlikte omuz omuza kuracağız. Burada 350 yetişkin ağacımızı toprakla buluşturuyoruz. Köklerinin eşitliğe dallarının ise özgürlüğe uzandığı bir dünyayı her birlikte kuracağız” dedi. Ağaç dikim etkinliğinin ardından Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte kadınlara menekşe takdim ederek günlerini kutladı.

BAKSM’de sanatın her alanına dönük etkinlikler

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden etkinliklerde ise ilk olarak Halkevleri Kadın Kolektif tarafında düzenlenen ‘Kadınlar Yaşamın Her Yerinde’ isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti. Açılış sonrası Trakya Salonu sahnesinde Nevşin Mengü, Feyza Altun ve Yekta Kopan yerini alırken kadın erkek eşitliği ve Türkiye’de kadın olmak üzerine oldukça verimli bir söyleşi gerçekleşti. Avukat Altun kadın haklarının hukuki boyutunu yaşadığı olaylarla örneklerken Gazeteci Yekta Kopan ve Nevşin Mengü hakim olan eril dil ve siyaset üzerine paylaşımlarda bulundu. Söyleşi sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık, belediyenin kadın Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle konuklara çiçek ve plaketlerini takdim etti. Programın ardından Yazar Turhan Eyüboğlu ‘Annemin Şarkıları’ isimli kitabını imzalarken yoğun etkinlik programı ‘Aşk Kalıcıdır’ isimli tiyatro gösterimiyle son buldu.

Çalık: Mutlak cinsiyet eşitliğini sağlayana dek yılmadan çalışacağız

Günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, Beylikdüzü Belediyesi’nin; kadın dostu bir belediye olarak kadınlara yönelik önemli projelere imza attığını vurgulayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise; “Kente yönelik tüm hizmetlerimizi cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alıyoruz. Ekonomik anlamda sıkıntı çeken kadınlara sosyoekonomik destekler sağlıyoruz. Kız çocuklarının eğitim hayatına daha fazla dâhil olması adına ücretsiz birçok kurs düzenliyoruz. Belediyemiz bünyesinde yürütülmekte olan bütün iş ve işlemleri bir izleme ve değerlendirme kurulu tarafından gözlem altında tutuyoruz. Bu kurul belli dönemlerde toplanıyor ve belediyenin faaliyetlerini cinsiyet eşitliği temelinde değerlendiriyor” dedi. Başkan Çalık konuşmasını, “Bu yıl kadına dönük şiddetle mücadele yerel eylem planımızı hazırlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için toplumun her kesimini harekete geçirmek istiyoruz. Bu mücadelede kadının güçlenmesi prensibiyle hareket ediyoruz. Beylikdüzü’nde mutlak cinsiyet eşitliğini sağlayana dek yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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