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Beylikdüzü Hayvan Bakımevi’ne 500 Kilo Mama Bağışı

Sokak hayvanlarına güvenli ve sevgi dolu bir ortam sunan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, firmalar da yaptıkları bağışlarla katkıda bulunuyor. Hayvansever kişi ve kurumların ameliyat seti, battaniye, eski gazete, havlu, yürüteç gibi bağışlarla destek verdikleri hayvan bakımevi ve rehabilitaston merkezine, son olarak online olarak hizmet veren petshop firması petburada.com 500 kilo mama bağışladı.

Beylikdüzü Hayvan Bakımevi’ne 500 Kilo Mama Bağışı

Sokak hayvanlarına güvenli ve sevgi dolu bir ortam sunan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, firmalar da yaptıkları bağışlarla katkıda bulunuyor. Hayvansever kişi ve kurumların ameliyat seti, battaniye, eski gazete, havlu, yürüteç gibi bağışlarla destek verdikleri hayvan bakımevi ve rehabilitaston merkezine, son olarak online olarak hizmet veren petshop firması petburada.com 500 kilo mama bağışladı.

haber 2
haber 2
10 Ocak 2020 Cuma 15:18
Beylikdüzü Hayvan Bakımevi’ne 500 Kilo Mama Bağışı

Beylikdüzü’ndeki hayvanlara güvenli ve konforlu bir ortam sunan Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne çeşitli kurum ve kuruluşlar da sosyal sorumluluk kapsamında bağış yaparak destek veriyor. Bu kapsamda, Beylikdüzü’ndeki hayvan dostlara bir destek de Türkiye’nin online olarak hizmet veren en büyük petshop mağazası olan petburada.com’dan geldi. Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek merkez hakkında bilgi alan firma yetkilileri hem getirdikleri 500 kilo kuru mamayı Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim etti hem de merkezdeki hayvanlarla keyif dolu dakikalar yaşadı. Yapılan her bağışın kendileri ve hayvanlar için çok kıymetli olduğunu söyleyen Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, hayvansever firma yetkililerine duyarlı davranışları için teşekkür etti.

Tunçel: Her Bağış Çok Kıymetli

Firma yetkililerine, gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel “Kış şartlarında hayvanlarımızın gıdaya daha fazla ihtiyacı oluyor. Gerek ülkemizde gerekse İstanbul’da faaliyet gösteren hayvansever firmalardan gelen bu tarz bağışlar çok kıymetli. Çünkü bize, hayvanlarla ilgili çalışmalarımızda yalnız olmadığımızı gösteriyor. Bu konuya hassasiyet göstererek bizlere bağış yolu ile destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tüm hayvanlarımıza, sevgi dolu bir ortam sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Elyagut: Destek Olabildiğimiz İçin Mutluyuz

Yaptıkları bağışla ilgili bilgi veren firma yetkilisi Burcu Elyagut ise konuşmasında “petburada.com’un yılbaşında yapmış olduğu bir kampanyanın karşılığı olarak buradayız. Müşterilerimize, yaptıkları alışveriş tutarının belli bir miktarını, onlardan bağımsız, bağış olarak barınak hayvanlarına mama olarak göndereceğimizi taahhüt etmiştik.  Bugün de yılbaşı kampanyamızdaki alışverişlerin karşılığı olan 500 kilo mamayı, Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim ettik. Bu bağışı yapmamıza katkı sunan müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar çok sokak hayvanına ve barınağa destek olabilirsek bu, bizi o kadar mutlu edecek.” ifadelerine yer verdi. Oniki yıldır petshop sektöründe hizmet veren bir firma olarak bağış ve besleme projelerinde yer almayı sevdiklerini dile getiren firma yetkilisi Elyagut, İstanbullu hayvanseverleri, 2 Şubat’ta Eyüp Ormanları’nda yapacakları, orman hayvanlarını besleme etkinliğine davet ederek sözlerini noktaladı.

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