Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Gerçekleşti

Meclis toplantısını yöneten Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkanvekili Serdal Mumcu, Elazığ depremi için başlatılan yardım kampanyasına Beylikdüzülü vatandaşların çok büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, “Yardım kampanyamızın başında hedeflemiş olduğumuz noktaya 24 saati geçmeden ulaşmış olduk.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. Mumcu, aynı zamanda Şubat ayı içerisinde hayata geçirilecek önemli projelerin de müjdesini verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)