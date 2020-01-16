Beylikdüzü Atatürk Kültür Ve Sanat Merkezi’ne Önemli Ödül

Yapı ve mimarlık dünyasının prestijli ödüllerinden olan Arkitera Ödülleri töreninde İşveren Ödülü kategorisinde Seçici Kurul Teşvik Ödülü’nü Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık adına Fen İşleri Müdürü Hakan Baş teslim aldı.

Yapı ve mimarlık dünyasının önde gelen ödüllerinden biri olan Arkitera Ödülleri, Şerefiye Sarnıcı’nda sahiplerini buldu. Ödüle aday olanların, kazananların, seçici kurul üyelerinin ve davetlilerin hazır bulunduğu gecede sırasıyla Yapı Malzemesi, İşveren Ödülü ve Genç Mimar Ödülü verildi. Törende İşveren Ödülü kategorisinde Seçici Kurul Teşvik Ödülü’ne ise İstanbul'un en iddialı kültür sanat merkezlerinden biri olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) layık görüldü. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Baş ile projenin tasarımcıları Sevince Bayrak ve Oral Göktaş, plaketlerini seçici kurul üyesi Ece Ceylan Baba’dan aldı.

Hakan Baş, "Böyle bir ekibin ve projenin parçası olmak büyük bir mutluluk"

Ödülü Beylikdüzü Belediyesi adına teslim alan Fen İşleri Müdürü Hakan Baş yaptığı konuşmada, “BAKSM hem Beylikdüzü hem de İstanbul için büyük bir kazanç. Şu an 5 yaşından başlayıp ucu olmayan yaşa kadar herkese hitap eden bir kültür ve sanat merkezi oldu. Böyle büyük ve keyifli bir projede bize şans verdikleri için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a çok teşekkür ediyoruz. Daha iyilerini de yapmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Projenin tasarımcılarından Sevince Bayrak ise, “BAKSM uygulanmış ilk büyük ölçekli projelerimizden biri. Beylikdüzü Belediyesi gibi bir işverene denk gelmek büyük bir şans bizim için. Biz de Beylikdüzü Belediyesi’ne, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.