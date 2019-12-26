banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
114394
ALTIN
287.249
DOLAR
5.9349
STERLİN
7.6877
EURO
6.5779
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona Hesap Vermek dedi ve ilk 6 Ayın Bilançosunu Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona...

Beykam Ayda Ortalama 53 Kişiye İş İmkânı Sunuyor

Ülkedeki en önemli sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), Nisan 2019 tarihinden itibaren dokuz aylık süreçte toplamda 22.504 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendirerek 285 kişiye istihdam sağladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Kariyer Merkezi’nde, her gün ortalama 264 vatandaşımızın CV’lerini nasıl dolduracaklarına varıncaya kadar gerekli desteği vererek, işe yönlendirilmelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Beykam Ayda Ortalama 53 Kişiye İş İmkânı Sunuyor

Ülkedeki en önemli sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), Nisan 2019 tarihinden itibaren dokuz aylık süreçte toplamda 22.504 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendirerek 285 kişiye istihdam sağladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Kariyer Merkezi’nde, her gün ortalama 264 vatandaşımızın CV’lerini nasıl dolduracaklarına varıncaya kadar gerekli desteği vererek, işe yönlendirilmelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 09:48
Beykam Ayda Ortalama 53 Kişiye İş İmkânı Sunuyor

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), işverenler ve iş arayanları bir araya getirerek ilçedeki işsizliğin giderilmesine büyük ölçüde katkı sunuyor. Ülkedeki en önemli sorunlardan biri olan işsizliğe çözüm bulabilmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren BEYKAM aynı zamanda, iş yerlerinin istihdam kapasitesini artırmak için de çaba harcıyor. BEYKAM’a başvuran vatandaş veya işverenin talepleri alınarak, en kısa zamanda yanıt veriliyor. Aktif eşleştirme sistemiyle, işverenin işgücü talebi alındıktan sonra başvuru gelmesi beklenmeden, talepler ilan ediliyor. Hızla kriterleri eşleşen adaylara çağrı, sms ve e-posta yoluyla ulaşılıyor ve doğru kişi bulunana kadar bu aktif süreç işlemeye devam ediyor.

BEYKAM, Dokuz Aylık Süreçte 285 Kişiye İstihdam Sağladı

Nisan 2019 tarihinden itibaren dokuz aylık süreçte toplamda 22.504 kişiyi ilgili pozisyonlara yönlendiren BEYKAM, 6.760 kişiyle yüzyüze mülakat yaparak, 285 kişiye de istihdam sağladı. Personel taleplerini vatandaşların eğitimlerine, deneyim ve talep edilen iş pozisyonu uygunluğuna göre işverenlere yönlendiren BEYKAM’da ayrıca; Seçme Yerleştirme Hizmetleri, Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri, Genç İşsizlere Sunulan Rehberlik Hizmetleri, Kadın İşsizlere Yönelik Projeler, Engelli İşsizlere Yönelik Fuarlar, Kariyer Temalı İnternet Portalı, İşverenlere İstihdam Teşvikleri ve Projeler Danışmanlığı ile İşverenlere Toplantı Salonu ve Birebir Görüşme Alanı Tahsisi Hizmetleri de sunuluyor.

Ayda Ortalama 53 Kişiye İş İmkânı

Kariyer Merkezi’nin İstanbul’un en aktif çalışan merkezlerinden biri olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Zaman zaman, diğer ilçelerden de talep alıyoruz. İBB ile kuracağımız Bölge Koordinasyon Masaları’mızla birlikte, gençlerin iş bulmalarına olanak sağlayacağız. Kariyer Merkezi’nde, her gün ortalama 264 vatandaşımızın CV’lerini nasıl dolduracaklarına varıncaya kadar gerekli desteği vererek, işe yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Ayda ortalama 53 kişiye iş buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyelerin Bilgi İşlem Yöneticileri Beylikdüzü’nde Buluştu
Belediyelerin Bilgi İşlem Yöneticileri Beylikdüzü’nde Buluştu
Beylikdüzü Belediyesi’nden “Her Kuşa Bir Yuva”
Beylikdüzü Belediyesi’nden “Her Kuşa Bir Yuva”
Çalık: Tek Siyasi Hedefim Beylikdüzü’nde İnsanların Mutlu Yaşamasını Sağlamak
Çalık: Tek Siyasi Hedefim Beylikdüzü’nde İnsanların Mutlu Yaşamasını Sağlamak
Beylikdüzü’nde İbadethaneler İlaçlanıyor
Beylikdüzü’nde İbadethaneler İlaçlanıyor
CHP 4.Vefa Ödülleri Sahiplerini Buldu
CHP 4.Vefa Ödülleri Sahiplerini Buldu

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim