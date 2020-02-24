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İmamoğlu : Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı Ziyaret etti

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta mesainin büyük bölümünü Beykoz’a ayırdı. İlk olarak Beykoz Belediyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu, saha incelemesinin ardından hem yaşadıkları hem de eğitim gördükleri Akbaba Köyü Parkı için fikir üreten 20 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2020 Pazartesi 17:55
İmamoğlu : Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ı Ziyaret etti
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Çocuklara, “Siz ne istiyorsanız, biz o parkı yapacağız” diyen İmamoğlu, miniklerin tasarladığı projeleri tek tek dinledi. İstanbul’u “çocuk şehri” yapmayı amaçlayan, “İstanbul’un çocukları parklarını tasarlıyor” başlıklı yarışma projesini tanıtan İmamoğlu, “Çocukları sürecin içine katmak fikri çok güzel. Çok saf, çok temiz duygularla, bireysel değil de toplumsal çıkarı düşünen ruhları var. İnşallah hep öyle büyüsünler. Katılımcılığı destekleyen bu proje için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi. İmamoğlu’nun Beykoz’daki son durağı, Cam Ocağı Vakfı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Beykoz / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, otuz birinci ilçe belediyesi ziyaretini Beykoz’a gerçekleştirdi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, “İnşallah Mart’ın ikinci haftasına kadar bütün ilçelerimizi, bu kurumsallıkta gezmiş olacağız. Amacımız; her ilçeyle uyumlu, sağlam ilişki kurarak çalışma dönemini yaşatmak, İstanbul’a. Bizim en fazla iş birliği içinde olacağımız ve en fazla hizmet bütünlüğü yakalayacağımız kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızdır. Dolayısıyla, başkanlarımızın bizimle arasında hiçbir kopukluk olsun istemiyoruz. Bu manada, İstanbul’un kıymetli, en değerli ilçelerinden birisi diyeceğimiz Beykoz’dayız. Yine, İstanbul’umuzun gerçekten deneyimli, benim de yıllardır tanıdığım, taktir ettiğim bir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz. İnşallah Beykoz’a hep beraber güzel işler yaparız. Anlayışla, uzlaşıyla, birbirimizden haberdar, ilçe belediyesi ve İBB’nin gerekli kurallarına en iyi şekilde uyan, nezaket içerisinde çok güzel bir dönemi beraber yaşatırız. Biz, geçmişten bugüne neler yapılmış, neler yapılıyor ve neler yapılması isteniyor noktasında, kendi gözleriyle, kendi ekipleriyle bilgileri alacağız. Verimli bir Beykoz günü olsun istiyoruz, İstanbul’umuz adına” dedi.

ÖNCE BEYKOZ BELEDİYESİ ZİYARETİ
 

İmamoğlu ve ekibinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın da, “Sayın Başkan’ımız da ifade ettiler; Beykoz’u konuşacağız. Biz, İBB ve Beykoz Belediyesi olarak, halkımızın mutluluğunu artırmak, yaşam kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız. Zaten yasalar da onu öngörüyor. Ben, Sayın Başkan’ıma nazik ziyaretleri için çok, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İBB ve Beykoz Belediyesi ekipleri, ilçenin sorunlarının ele alınacağı sunum salonuna geçti. İmamoğlu ve Aydın, yaklaşık 2 saat süren sunumun ardından, belediye binasının karşısındaki sahil düzenleme çalışmalarının sürdüğü şantiye alanında incelemelerde bulundu.

“BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL ÇIKARI DÜŞÜNEN RUHLARI VAR”


Bu incelemeyle Beykoz Belediyesi ziyaretini tamamlayan İmamoğlu, rotasını aynı ilçedeki Akbaba Köyü’ne çevirdi. Köydeki, İsmail Özseçkin İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret eden İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı anısına, “İstanbul’un çocukları parklarını tasarlıyor” başlığıyla başlatılan, İstanbul’u “çocukların şehri” yapmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında fikir üreten 20 ilkokul öğrencisiyle buluştu. Çocuklara, “Siz ne istiyorsanız, biz o parkı yapacağız” diye seslenen İmamoğlu, minik öğrencilerin tasarımlarını tek tek dinledi. Çocukların ilkyardım dolabı ve Kızılderili çadırı gibi fikirlerini ilginç bulan İmamoğlu, “Çocukları sürecin içine katmak fikri çok güzel. Çok mutlu oldum. Umarım bu hava birçok okula yayılır, sadece park yapma anlamında değil, birçok konuda... İlk belediye başkanı olduğumda kendi ilçemde, 2014 senesinde bir okul ziyaret etmiştim. Birinci sınıftı. Hiç unutmuyorum. ‘Çocuklar, ne istersiniz ilçemizde. Ne yapayım ben’ diye sordum. Böyle 20-25 tane çocuk vardı. Ne söyledilerse, onu yaptım. Çocukların bana verdiği fikrin, Beylikdüzü’nün ihtiyaçlarını çok iyi tanımladığını gördüm. Çok saf, çok temiz duygularla, bireysel değil de toplumsal çıkarı düşünen ruhları var. İnşallah hep öyle büyüsünler. Katılımcılığı destekleyen bu proje için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi. Köy parkı düzenlemesinin 23 Nisan’a yetiştirileceğini belirten İmamoğlu, miniklere, “Çok mutlu oldum. Hep böyle hayal kurun olur mu” tavsiyesinde bulundu.

SON DURAK CAM OCAĞI VAKFI
 

İmamoğlu’nun Beykoz’daki son durağı, Öğümce Mahallesi’ndeki, Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı cam-sanat merkezini bünyesinde barındıran Cam Ocağı Vakfı oldu. Cama şekil veren ustaları canlı izleme fırsatı bulan İmamoğlu, Genel Müdür Hakan Kanca’dan vakıfla ve üretim süreçleriyle ilgili bilgi aldı. İmamoğlu, kurmaylarına; İBB olarak, vakıf ile birlikte kamusal alanda yapılabilecek etkinlikler üzerinde çalışılması talimatı verdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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