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Önlemler Sayesinde Halde Yoğunluk Yaşanmadı

İBB, sokağa çıkma yasağının ardından Bayrampaşa ve Ataşehir Hal'lerinde oluşan trafik yoğunluğunu düzenlemek için bir dizi önlem aldı. Tedbirler kapsamında 178 personel görevlendirildi, kural ihlali yapanlara ceza kesildi, hale giriş saatleri yeniden düzenlendi. Alınan tedbirler sonuç verdi, hal girişlerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:42
Önlemler Sayesinde Halde Yoğunluk Yaşanmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından, Bayrampaşa ve Ataşehir meyve-sebze hallerinde oluşan yoğunluk için düğmeye bastı. Bugün (4 Mayıs) Bayrampaşa haline giriş yapan araç sayısı 10 bin 556 olurken, yoğun bir trafik sorunu yaşanmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“CİDDİ BİR PROBLEM YAŞANMADI”

Hallerdeki trafik yoğunluğunun önüne geçebilmek için alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı şu bilgileri aktardı:

“Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, özellikle ilk işi günü, hal esnafı yoğun bir trafik sorunu yaşamaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için, pazar gecesinden itibaren uygulanmaya başlayan bir dizi tedbir aldık. Trafik düzenlemesinde görev alan zabıta ekiplerimizi takviye ettik. İstanbul Emniyeti’ne yazı yazarak, ek polis talebinde bulunduk. Özel güvenlik ekiplerimizin de trafik düzenlemesinde görev almasını sağladık. Alınan önlemler sayesinde ciddi bir problem yaşanmadı”.

KURAL İHLALİ YAPANA CEZAİ İŞLEM

Hallerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için dün gece, 65 zabıta görevlisi, 30 trafik polisi, 20 asayiş polisi, bekçi, 20 özel güvenlik görevlisi, 18 kapı kontrol görevlisi,16 İSPARK ve 10 nöbetçi temizlik görevlisi olmak üzere toplam 178 personel görev aldı. Ekipler, işgal ve trafik kural ihlali yapan 60 araca; tahsis alanı işgali yapan 4 iş yerine; maskesiz dolaşan 2 şahsa cezai işlem uygulandı.

HALE GİRİŞ SAATLERİ ESNETİLDİ

İBB, hallerdeki yoğunluğun önüne geçebilmek için hal giriş saatlerinde de düzenlemeye gitti.

Buna göre, pazar günü ürün giriş saatleri 13:00- 02:00; hafta içi günlerde ise 15:00-02:00; ürün almaya gelenlerin hale girişleri ise akşam 22:00 ile 10:00 saatleri arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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