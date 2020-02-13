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Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli Açılış

​​​​​​​İstanbul Bayrampaşa’da açılışı yapılan Malatya İli Kale İlçesi Kıyıcak (Pirot) Köyü (Mahallesi) Derneği ‘ne görkemli bir açılış yapıldı. Açılış kurdelasını kesen Gürbaşlar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başdemir “Birlikte rahmet ayrılıkta zahmet vardır” diyerek açılışı yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2020 Perşembe 17:06
Kıyıcak (Pirot) Köyü Derneğine Görkemli Açılış
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Dernek Başkanı Celal Altun Amacımız Köylülerimizin Birliği Dedi

10 Şubat 2020 tarihi saat 13.00’da çok sayıda köylülerin katıldığı açılışta dereğin kurucu başkanı Celal Altun şunları söyledi “Bugün burada hem açılışımızı yaptık hem de Altun ailemizin ölmüşleri için okuttuğu mevlide iştirak ettik. Amacımız Kale ilçemizin en büyük köylerinden birisi olan Kıyıcak (Pirot) ın birlik ve beraberliğini pekiştirecek derneğimizin kuruluşunu yaptık.

Mustafa Başdemir köyümüzün büyüklerinden olan iş adamı Sayın Mustafa Başdemir başta olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan bütün köylülerimize teşekkür ederim. Her ne kadar resmi olarak 7 kişilik yönetim kurulumuz varsa da hepiniz bu derneğin yönetim kurulu üyesi sayılırsınız. Hepinizi derneğinize sahip çıkmaya bekliyorum şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gürbaşlar Grup’un Hissedarlarından Sanayici İş Adamı Mustafa Başdemir “Birlikte Rahmet ayrılıkta zahmet vardır” dedi…

Yoğun programına rağmen kendi köy derneğinin açılışına katılan sanayici iş adamı Mustafa Başdemir açılış kurdelasını kestikten sonra şunları söyledi “Biz Kale ilçesinin büyük bir köyüyüz. Bugün burada açılışını yaptığımız dernek merkezimiz kira. Ancak yönetim bir plan program yapsın ve kimin üzerine ne düştüğünü belirlesin. Toplanacak para ile derneğimize bir mülkiyet alalım. Bundan sonra yönetimde yer alan arkadaşlarımız her ay kira derdi ile uğraşmak yerine köyümüze ve köylülerimize nasıl hizmet edeceklerini düşünler. Şahsen ben yer alımı için üstüme ne düşürse yapmaya hazırım. Bu konuda elinizi çabuk tutun. Dernek kurucu başkanımız Celal Altun başta olmak üzere yönetimde yer alan ve dermeğin güzel yerlere gelmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim. Kardeşim Adnan Başdemir de bugün burada olacaktı ama kendisi yurt dışında olduğu için aranızda olamadı ama hepinize selamları şeklinde konuştu”.

Açılış konuşmasından sonra Altun Kardeşler hakkın rahmetine kavuşan anne ve babaları için okuttukları Kur’an-ı kerim ve mevlid-i şerife bütün köyler amin diyerek dua ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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