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Bayrampaşa Belediyesi’nin Uluslararası Spor Projesinin Final Konferansı Yapıldı

AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü ‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata’ projesinin final konferansı gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Başkan Atila Aydıner, “Projenin en büyük kazanımı kültürlerin kaynaşması ve Litvanya ile Türkiye arasında kurulan dostluk oldu.” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin Uluslararası Spor Projesinin Final Konferansı Yapıldı

AB Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde Bayrampaşa Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü ‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata’ projesinin final konferansı gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Başkan Atila Aydıner, “Projenin en büyük kazanımı kültürlerin kaynaşması ve Litvanya ile Türkiye arasında kurulan dostluk oldu.” dedi.

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haber 2
07 Şubat 2020 Cuma 10:19
Bayrampaşa Belediyesi’nin Uluslararası Spor Projesinin Final Konferansı Yapıldı
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Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı çerçevesinde, Bayrampaşa Belediyesi tarafından yürütülen ‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata’ projesinin final konferansı Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in ev sahipliği yaptığı konferansa Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan, Litvanya’nın Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Kaunas Belediye Başkan Yardımcısı Andrius Palionis, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici, Yalçın Sırakaya, Naser Şimşek, Ahmet Tüfekçi, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, eğitimciler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Projenin başlangıcından günümüze tüm detaylarının sinevizyon eşliğinde anlatıldığı konferans protokol konuşmaları ve açık oturum ile sürdü.

“EN BÜYÜK KAZANIM KURULAN DOSTLUKLAR OLDU”
Projenin en büyük kazanımının kültürlerin kaynaşması ve Litvanya ile Türkiye arasında kurulan dostluk olduğunu belirten Başkan Aydıner, “Spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlarla Bayrampaşa’yı bir spor merkezi haline getirdik. Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında İstanbul’dan hibe almaya hak kazanan tek belediye biz olduk. Bu projeyi ilçemizin kendine has köklü spor geleneği üzerinden geliştirdik. Süreç boyunca proje ortağımız Litvanya’nın Kaunas şehri ile yakın işbirliği ve uyum içinde oldukça güzel işler başardık. Proje çerçevesinde, 18 ülkeden yaklaşık 3 bin genç kardeşimizin katılımıyla basketbol, futbol, voleybol, atletizm, okçuluk, gülle, cirit, masa tenisi, karate, tekvando, kadın futsal ve çocuk jimnastiği olmak üzere toplam 12 branşta Bayrampaşa Uluslararası Şehir Spor Olimpiyatları gibi büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ortak spor faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizi, kültürümüzü, İstanbul ve Bayrampaşa’mızı tanıtma; Litvanya ve Kaunas’ı da tanıma fırsatı bulduk. Bu vesileyle projemizin başından sonuna bizlerden desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm kurumlara, yerli ve yabancı paydaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konferansta Bülent Özcan, Büyükelçi Brüzga, Kaymakam Şenel, Andrius Palionis ve Yalçın Sırakaya ile projede aktif rol alan öğrenciler de birer konuşma yaptı.

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