Sokağa Çıkma Yasağı En Çok Hayvanlar Alemine Yaradı...Cadde Ortasında Kaplumbağa...

ÇETİNER :İnsanoğlu Hayvanların yaşam alanlarını daraltıı...



Çetiner konuşmasında şunları söyledi "İnsanoğlu'nun doymak bilmeyen nefsi,daha çok bina yaparak zengin olma sevdası bir çok canlı'nn yaşam alanını yok etti. Bir çok ilçede kamplumbağaların normal zamanlarda araçların durmadan getiği yollara inerek 3 günlük sokağa çıkma yasağı olan sürede azda olsa özgürlüklerine kavuşmuş gibi görünüyor.



Aynı şey denizlerde de geçerli. Deniz sahili olan bir çok ilçede de yunusların sahillere kadar gelip özgür bir şekilde yüzdüklerne rast geldiğini ifade eden Çetiner artık bir çok köyde buğday ve arpa tarımı yapılmadığı için son yıllarda şehir merkezlerine çok sayıda karganın da görüldüğünü ifade ederek insanlar Korona virüs salgını nedeni ile diğer canlılara ne kadar zarar verdiklerini görsünler diyerek bu dünya sadece insanların ait değildir diyerek can dostarımızın da mimaride ve yaşamda dikkate alınamsı gerekir" dedi.