İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen küresel salgın Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. İBB şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ de, yönettiği sitelerde bazı önlemleri hayata geçiriyor.

Sosyal tesisi bulunan sitelerde, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi bölümlerde hizmete ara verilirken, site açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamı kullanıma kapatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

DEZENFEKTAN İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLDİ

Sitelerde gerçekleştirilen periyodik rutin temizlik programları, yoğun programa dönüştürüldü. Temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi. Çalışmalarında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, blok kapıları, interkom cihazları, asansörler ve blok içi gibi yoğun kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Kapı kolları, posta kutuları ve asansör tuşları gibi sıklıkla kullanılan noktalarda ise buharlı temizlik cihazları ile detaylı temizlik yapılıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN İHTİYAÇLARINI SİTE YÖNETİMİ KARŞILIYOR

Blok girişleri, asansör bekleme alanları ve Site Yönetim girişlerine dezenfektan istasyonları yerleştirildi. Site sakinleri de afişler, SMS ve sosyal medya paylaşımları ile bilgilendiriliyor.

Ayrıca, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Site Yönetimi’ne haber vererek ihtiyaçlarının alınmasını sağlayabiliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)