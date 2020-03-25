banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryosu
Son Dakika
Koronavirüs sonrası ekonomi senaryosu
HDP 65 Yaş ve Üstü İnsanların Sokağa Çıkma Yasağını Eleştirdi
HDP 65 Yaş ve Üstü...
Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamında...
Son Dakika
Erdoğan,Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Sokağa Çıkma...
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona...

İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri

​​​​​​​İBB şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ, yönetiminde bulunan sitelerde Koronavirüs tedbirleri aldı. Bu kapsamda, ortak kullanım alanları kapatıldı, temas noktalarında hijyen çalışmaları başlatıldı, 65 yaş üstü kişilerin market gibi ihtiyaçlarının site yönetimince sağlanması kararlaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2020 Çarşamba 10:26
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen küresel salgın Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. İBB şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ de, yönettiği sitelerde bazı önlemleri hayata geçiriyor.

Sosyal tesisi bulunan sitelerde, fitness, hamam, sauna, buhar odası gibi bölümlerde hizmete ara verilirken, site açık hava alanlarında bulunan ortak kullanım noktaları, çardaklar, oturma bankları ve tüm oyun gruplarının tamamı kullanıma kapatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

DEZENFEKTAN İSTASYONLARI YERLEŞTİRİLDİ

Sitelerde gerçekleştirilen periyodik rutin temizlik programları, yoğun programa dönüştürüldü. Temizlik personellerine hijyen eğitimi verildi. Çalışmalarında maske ve eldiven kullanımı zorunlu hale getirildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, blok kapıları, interkom cihazları, asansörler ve blok içi gibi yoğun kullanım alanları da dezenfekte ediliyor. Kapı kolları, posta kutuları ve asansör tuşları gibi sıklıkla kullanılan noktalarda ise buharlı temizlik cihazları ile detaylı temizlik yapılıyor.

65 YAŞ ÜSTÜNÜN İHTİYAÇLARINI SİTE YÖNETİMİ KARŞILIYOR

Blok girişleri, asansör bekleme alanları ve Site Yönetim girişlerine dezenfektan istasyonları yerleştirildi. Site sakinleri de afişler, SMS ve sosyal medya paylaşımları ile bilgilendiriliyor.

Ayrıca, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar Site Yönetimi’ne haber vererek ihtiyaçlarının alınmasını sağlayabiliyorlar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut Projesi Mavera Comfort Görücüye Çıktı
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut Projesi Mavera Comfort Görücüye Çıktı
Ahmet Coşkun Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
Ahmet Coşkun Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi
185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi
CHP'de Demokrasi Şöleni
CHP'de Demokrasi Şöleni
Express Vinç Hizmetlerini Kaçırmayın!
Express Vinç Hizmetlerini Kaçırmayın!

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169