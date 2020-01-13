CHP'de Demokrasi Şöleni

Divan Başkanı Rıdvan Budak Muhteşem bir idare sergileyerek bütün adaylara eşit mesafede davranarak salonun takdirini kazandı...

Kongre başlarken sadece Mevcut başkan Mustafa Erdemir ön sırada otururken divan başkanı Rıdvan Budak ilk olarak diğer iki adayı da ön sıraya davet ederek gönüllerini aldı. Akabinde her üç adayı da sahneye davet ederek birlik içinde kongreye girdikler mesajını verdirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Genç Avukat Deniz Bakır 226 Oy alırken Mevcut ilçe başkanı Mustafa Erdemir 174 oy da kaldı ...

Delegeler arasında yapılan konuşmalarda kaybeden yok kazanan CHP oldu fikri ön planda idi. Bir çok Protokol üyesinin konuşma yaptığı kongrenin olgunluk ve demokrasi içinde geçmesi CHP'de artık masa sandalyeler havada uçuşmadan kongre yapabiliyor dedirtti

İşte CHP Başakşehir Yeni İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

1-Av.Deniz Bakır

2-Yasemin Çetiner

3-Ayşe Gaye Can

4-Ayşe Dinç

5-Gonca Polat Tandoğan

6-Hande Bayaşoğlu

7-Anıl Çeliker

8-Mehmet Güler

9-Ramazan Etkar

10-Cenk Söbe

11-CeMal Güngör

12-Hüseyin Yıldırım

13-Ergün Eşiyok

14-Haşim Mutlu

15-Asalettim Talay

16-Haşim Uçar

17-Zekeriya Aydın