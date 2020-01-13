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CHP'de Demokrasi Şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Örgütünün 5.Olağan Kongresi ESKOP Sanayi Sitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,Turan Aydoğdu, Avcılar Belediye başkanı Av.Turan Hançerli ve Küçükçekmece Belediye başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere çok sayıda protokol Üyesi katıldı. Üç adayın yarıştığı kongre de demokrasi kazandı.

CHP'de Demokrasi Şöleni

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Örgütünün 5.Olağan Kongresi ESKOP Sanayi Sitesi Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,Turan Aydoğdu, Avcılar Belediye başkanı Av.Turan Hançerli ve Küçükçekmece Belediye başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere çok sayıda protokol Üyesi katıldı. Üç adayın yarıştığı kongre de demokrasi kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2020 Pazartesi 10:25
CHP'de Demokrasi Şöleni

Divan Başkanı Rıdvan Budak Muhteşem bir idare sergileyerek bütün adaylara eşit mesafede davranarak salonun takdirini kazandı...

Kongre başlarken sadece Mevcut başkan Mustafa Erdemir ön sırada otururken divan başkanı Rıdvan Budak ilk olarak diğer iki adayı da ön sıraya davet ederek gönüllerini aldı. Akabinde her üç adayı da sahneye davet ederek birlik içinde kongreye girdikler mesajını verdirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Genç Avukat Deniz Bakır 226 Oy alırken Mevcut ilçe başkanı Mustafa Erdemir 174 oy da kaldı ...

Delegeler arasında yapılan konuşmalarda kaybeden yok kazanan CHP oldu fikri ön planda idi. Bir çok Protokol üyesinin konuşma yaptığı kongrenin olgunluk ve demokrasi içinde geçmesi CHP'de artık masa sandalyeler havada uçuşmadan kongre yapabiliyor dedirtti

İşte CHP Başakşehir Yeni İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

  1-Av.Deniz Bakır 

  2-Yasemin Çetiner 

  3-Ayşe Gaye Can 

  4-Ayşe Dinç

  5-Gonca Polat Tandoğan  

  6-Hande Bayaşoğlu 

  7-Anıl Çeliker

  8-Mehmet Güler 

  9-Ramazan Etkar

10-Cenk Söbe 

11-CeMal Güngör 

12-Hüseyin Yıldırım 

13-Ergün Eşiyok

14-Haşim Mutlu 

15-Asalettim Talay 

16-Haşim Uçar 

17-Zekeriya Aydın 

  

 

   

Son Güncelleme: 13.01.2020 12:13
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