Başakşehir’de “Ekosisteme Dost” Sivrisinek Mücadelesi

Başakşehir Belediyesi, sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladı. Mobil ve insansız hava aracı teknolojileriyle donatılan proje ile elde edilen tüm verileroluşturulan veri merkezindeişleniyor.Sivrisinek gibi zararlı canlıların davranışları bu merkezde izlenerek sebep oldukları hastalıkların kontrol altına alınmasına imkân sağlanacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Diğer canlılara hiçbir zararı yok

Araçların giremediği bataklık gibi alanların ilaçlanması amacıyla özel olarak üretilen amfibikaraç, biocopter, biodrone, Mistblowerve elektrikli ilaçlama bisikleti gibi donanımlı araçlarla yapılan müdahaleler sayesinde sivrisinekler, henüz larva aşamasındayken yok edilecek.

İlaçlamaların en büyük avantajı ise tamamen biyolojik olması ve diğer canlılara hiçbir zarar vermemesi.

“Başakşehirlilerin sağlığı için çalışmaya devam edeceğiz”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul’da ilk kez yapılan çalışmayla ilgili olarak, “Sivrisineklerin bulunduğu alanları kontrol altına almak için teknolojik bir proje hazırladık. Bu proje insansız hava araçlarıyla donatıldı. Oluşturduğumuz veri merkezinde bu alanlardan elde ettiğimiz tüm verileri işliyoruz. Başakşehirlilerin sağlığı ve sorunsuz bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sivrsinekler yılda 750 bin ölüme neden oluyor

Sivrisinekler, bulaşıcı hastalıklarda dünyanın en tehlikeli canlıları arasında başta geliyor. Dünyada yılda yaklaşık 750 bin insan, sivrisineklerden kaynaklanan hastalıklar sebebiyle ölüyor.Birsüredir koronavirüsle yoğun bir mücadele içinde olan dünyada, sivrisineklerin koronavirüsbulaştırdığına dair bir vaka görülmedi. Ancakbu tip hastalıkların şiddetine etki edebilen sivrisineklerin sayılarının azaltılması toplum sağlığı açısından hayli önemli.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)