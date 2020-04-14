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Başakşehir Şehir Hastanesinin Pandemi’ye Dönüşmesi Bölge Halkını Tedirgin Ediyor…

​​​​​​​Dünyayı derinden etkileyen COVİD 19 Virüsünün dünya sağlıkdengelerini alt üst ettiği bir dönemde hükümet’de bu konuda radikal kararlar alarak bu bela ile baş etmeye çalışıyor. Kısa bir süre önceye kadar hastane çevresinde yer alan 1.Etap,2.Etap , Onurkent, Mavra Park 1 ve 2 ,Emlak konutları, Bahçetepe konutları başta olmak bir çok mülk sahibi Başakşehir Şehir Hastanesinin açılması ile gayrimenkulleri’ kira ve değerlerinin artacağını dünüyorken şu an bu sağlık tesisiniin Konona Virüs’ten dolayı Pandemi Hastanesine dönüşmesi bu hayalleri yerle bir etmişe benziyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Nisan 2020 Salı 12:46
Başakşehir Şehir Hastanesinin Pandemi’ye Dönüşmesi Bölge Halkını Tedirgin Ediyor…
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Bölgede ikamet eden halk korku içinde …

Sağlık konusunda uzman olan kişilerin sürekli COVİD 19 testi pozitif çıkan birisinin dokunduğu bir eşyaya dokunması veya başka bir insana 2 metreden daha yakın olması halinde veya bazen de hapşırması ve öksürmesi halinde rüzgarın damlacıkları başkasına ulaştırma ihtimalinden bahsetmeleri Nisan ayı içinde bir kısmı Mayıs ay içinde geriye kalan diğer kısmın COVİD 19 hastalarına hizmet verecek olması hastaneye yakın yerlerde yaşayan bir çok bölge halkını tedirgin etmiş durumda.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hastaneye çok yakın olan Mavera Park 1 de ikamet eden bir vatandaş aynen şunları söyledi:

Bilindiği üzere Başakşehir Şehir Hastanemiz genel olarak her branşta sağlık hizmeti vermek üzerine tasarlanıştı.

Ancak ÇİN’den dünyaya yayılan COVİD 19’ un ciddi bir şekilde İstanbul’u etkilemesi neticesinde devletimiz de haklı olarak bazı değişiklikler yapması gerekti.

Bunu saygı ile karşılıyorum. Benim ikamet ettiğim Mavera Park 1 konuntları bu hastaneye çok yakın.

Her gün ekmeğimi aldığım Fırın’a, Markete veya sitelerimizin altında yer alan diğer işyerlerinden alış veriş yapan hasta ve hasta yakınlarının dokunduğu bir poşet veya ürüne dokunması halinde eğer bunlarda COVİD 19 var ise haklı olarak biz de bulaşma şansı yüksek .

Kimseye bir şey demiyorum ama bizler bu hastanenin genel bir sağlık kurumu olarak bölgeye hizmet vereceğini ve burada çalışacak doktor ve sağlık çalışanlarının yaratacağı sinerji ile gayrimekullerimiz değerlenir düşüncesi ile yatırım yaptık ama şu an hastanemizin halkımızın çok korktuğu Korona Virüs’te etkilenen hastalara tahsis edilmesi kanımda bölgede biraz sorun ve sıkıntı oluşturacak gibi geliyor” şeklinde konuştu.

Uzmanların bu konuda açıklama yaparak çevrede ikamet eden halkı rahatlatmaları gerekir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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