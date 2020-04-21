banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…
Son Dakika
İki Ay Önce Bizler İçin...
Mahsun Usta'dan Sağlık Çalışanlarına Lezzet Şöleni ...
Son Dakika
Mahsun Usta'dan Sağlık Çalışanlarına Lezzet...
Korona Virüsüne Son Vermek İçin Ne Tür Teknikler Vardır ?
Korona Virüsüne Son Vermek İçin...
Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı Açıldı
Son Dakika
Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı...

Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı Açıldı

İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine videokonferansla katıldı. Hastanenin corona virüsü pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle donatılan A ve D blokları bugün hizmete girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin tümüyle 15 Mayıs'ta hizmete gireceğini söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2020 Salı 13:04
Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı Açıldı
banner171

Bu zor süreçte halk sağlık hizmeti sunacak

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan İstanbul’daki Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı açıldı. Hastane yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.Hastanenin corona virüsü pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle (solunum cihazı) donatılan A ve D blokları bugün hizmete girdi.

TAMAMI 15 MAYIS’TA AÇILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15 Mayıs’ta tamamen hizmete gireceğini açıkladığı hastanenin yatak kapasitesi dağılımı şöyle:

* Genel Hastane: 469 yatak
* Kalp ve Damar Hastalıkları: 327 yatak
* Ortopedi ve Nöroloji: 311 yatak
* Çocuk: 521 yatak
* Kadın Doğum: 359 yatak
* Onkoloji: 367 yatak
* Psikiyatri: 128 yatak
* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: 200 yatak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YOĞUN BAKIM SAYISINDA ÜSTÜNÜZ

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şunları söyledi:

* İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

* Kendi kendimize yetecek güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir.

* Hastane ve doktor sayısında olmasa da yoğun bakım ünitesi sayısında üstünüz. Covid-19’ın teşhisinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa’dakinin çok üzerindedir.

ÜRETMEZLERSE HESABINI SORARIZ

* Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümüz bu kadro üretti. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.

* Sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 70’lerin üzerine çıktı. Evlatlarımıza çok daha güçlü devlet bırakmak istiyoruz. Yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için daha çok çalışacağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir Şehir Hastanesinin Pandemi’ye Dönüşmesi Bölge Halkını Tedirgin Ediyor…
Başakşehir Şehir Hastanesinin Pandemi’ye Dönüşmesi Bölge Halkını Tedirgin Ediyor…
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri
İBB Şirketi Boğaziçi Yönetim'den Korona Tedbirleri
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut Projesi Mavera Comfort Görücüye Çıktı
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut Projesi Mavera Comfort Görücüye Çıktı
Ahmet Coşkun Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
Ahmet Coşkun Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi
185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169