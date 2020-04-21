Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı Açıldı

Bu zor süreçte halk sağlık hizmeti sunacak

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan İstanbul’daki Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı açıldı. Hastane yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip.Hastanenin corona virüsü pandemisiyle mücadele için özel olarak izole edilen ve akıllı ventilatörlerle (solunum cihazı) donatılan A ve D blokları bugün hizmete girdi.

TAMAMI 15 MAYIS’TA AÇILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 15 Mayıs’ta tamamen hizmete gireceğini açıkladığı hastanenin yatak kapasitesi dağılımı şöyle:

* Genel Hastane: 469 yatak

* Kalp ve Damar Hastalıkları: 327 yatak

* Ortopedi ve Nöroloji: 311 yatak

* Çocuk: 521 yatak

* Kadın Doğum: 359 yatak

* Onkoloji: 367 yatak

* Psikiyatri: 128 yatak

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: 200 yatak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YOĞUN BAKIM SAYISINDA ÜSTÜNÜZ

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, şunları söyledi:

* İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

* Kendi kendimize yetecek güce sahip olmanın önemini bir kez daha görüyoruz. Türkiye kendi ayakları üstünde durarak gücünü göstermiştir.

* Hastane ve doktor sayısında olmasa da yoğun bakım ünitesi sayısında üstünüz. Covid-19’ın teşhisinde büyük önem taşıyan bilgisayarlı tomografi cihazı sayısı tüm Avrupa’dakinin çok üzerindedir.

ÜRETMEZLERSE HESABINI SORARIZ

* Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Az önce tanıtımı yapılan 115 ventilatör ithal olarak geldi. Ama ne güzel tecellidir ki, 100 adet yerli ve milli ventilatörü ekranda gördüğümüz bu kadro üretti. Mayıs ayına kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin üretecekler. Üretmezlerse hesabını sorarız.

* Sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 70’lerin üzerine çıktı. Evlatlarımıza çok daha güçlü devlet bırakmak istiyoruz. Yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için daha çok çalışacağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)