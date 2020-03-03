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185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi

Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsüyle faaliyet yürüten Bahçeşehir Kolejinin bu yılki Ortaokul Bursluluk Sınavı 22 Şubat’ta, Lise Bursluluk Sınavı ise 29 Şubat’ta gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 185 bin öğrencinin katıldığı sınavlar sonucunda öğrenciler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında çeşitli oranlarda eğitim bursu almaya hak kazanacak.

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03 Mart 2020 Salı 16:37
185 Bin Öğrenci Bursluluk İçin Sınava Girdi
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4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için 22 Şubat 2019 tarihinde; 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için 29 Şubat’ta gerçekleştirilen Bahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı’na Türkiye genelinden yoğun ilgi gösterildi. Türkiye’nin 60 ilinde 128 kampüsü bulunan Bahçeşehir Kolejinde öğrenim görmek için çeşitli oranlarda eğitim bursu almak üzere sınava giren 185 bin öğrenci; Yapay Zeka Okuryazarlığı, STEM+A, Çift Dilli Eğitim gibi eğitim modelleriyle fark yaratan Bahçeşehir Kolejinde eğitim görmek için sınava girdi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Bursluluk sınavları hakkında konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Türkiye genelinde 185 bin öğrenci Bahçeşehirli olmak için sınava girdi. Bu bizim için gurur verici bir durum. 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıkarken hedefimiz Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi ulaştırmaktı. Bugün Çanakkale'den Kars'a, İskenderun'dan Hatay'a, Samsun'dan Ordu'ya Türkiye'nin her noktasında kaliteli eğitim için çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerin Bahçeşehirli olmak için bursluluk sınavlarımıza yoğun ilgi göstermesi, dahil olması da bizim için bu hedefin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar yerine getirildiğinin göstergesi. Bundan sonrada hedefimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın her noktasına kaliteli eğitimi taşımak ve dünyanın en iyi eğitim kurumları içerisinde yer alabilmek. Ülkemize gelecek nesilleri yetiştirirken, yetiştirdiğimiz nesillerden de dünyaya liderler yetiştirebilmek en büyük gururumuz olacak. Bu ilk adımlar, sınav günleri de bizim için çok heyecanlı ve çok önemli" diye konuştu.

Türkiye’nin 60 ilinde bulunan 128 kampüsünde 78 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, uyguladığı eğitim modelleriyle geleceğin dünyasında fark yaratacak bir nesil yetiştiriyor.

Bahçeşehir Koleji, farklı disiplinlerin bir arada kullanılabilmesi için gerekli becerileri kazandıran STEM eğitiminin Türkiye’deki öncülüğünü yapıyor. Tüm kademelerinde uyguladığı STEM+A eğitiminin yanı sıra Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Kodlama ve Robotik gibi eğitim model ve uygulamalarıyla öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine ve çok yönlü gelişimlerine uygun bir eğitim veriyor. Bahçeşehir Koleji ayrıca bu yıl uygulamaya koyduğu “Yapay Zeka Okuryazarlığı” dersiyle Türkiye’de bu eğitimi uygulayan ilk ve tek K12 öğretim kurumu olma özelliğini taşıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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