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Muhtar ve Muhtarlar Dernek Bakanı Aykut’tan Trollere İsyan
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Muhtar ve Muhtarlar Dernek Bakanı Aykut’tan Trollere İsyan

​​​​​​​Bahçelievler Siyasvuşpaşa mahalle muhtarı ve aynı zamanda Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu başkanı Selami Aykut İBB Muhtarlar Müdürlüğünün bir süre önce İstanbul’un 962 Mahalle muhtarına hediye ettiği cep telefonları için İBB başkanı İmamoğlu ve Muhtarları yıpratmak için yapılan paylaşım ve eleştirilere isyan etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mayıs 2020 Salı 15:13
Muhtar ve Muhtarlar Dernek Bakanı Aykut’tan Trollere İsyan
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İşte Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut’un açıklaması :

“İstanbul’da 962 muhtarımız görev yapmaktadır. İstanbul’da görev yapan muhtarlarımızın mahallelerindeki sorun ve sıkıntıları çözüme kavuşturma noktasında, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, “Biz İstanbul’u birlikte yöneteceğiz, muhtarlarımızla, sokağa mahalleye dokunacağız” ifadeleri olmuştur.

Buna istinaden, muhtarlarımızın İBB’de görev yapan kurum müdürlerine sorun ve sıkıntıları rahat ulaştırabilmesi noktasında birer telefon dağıtımı gerçekleştirilmiştir. O telefonun içerisine, İBB Muhtarlar Müdürlüğü koordinesinde, sorunların iletilebileceği bir sistem bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi bu cihazları, Tuzladan Silivri’ye kadar İstanbul’un 962 muhtara, tamamen sokakta ve caddede gözü kulağı olması, vatandaşın sorunlarını takip edebilmesi için vermiştir. Bu telefonlar, muhtarların şahsından ziyade bulunmuş olduğu mahalle muhtarlıklarına verilmiştir.

Geçmiş dönemde de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara tablet bilgisayar verilmiş, bugün ses çıkaranlar o gün hiç bir şey söylememişlerdir. Bu konuda polemik çıkarmaya çalışanlar, muhtarları zan altında bırakanlar unutmamalıdır ki, devletin en küçük birimi olan muhtarların sorunlarını iletebileceği araç gereç ve teçhizata ihtiyaçları vardır.

Özellikle şu günlerde, pandemiden dolayı gecesini gündüzünü sokaklarda geçiren, ayakta kalma gayreti gösteren muhtarlarımız için İBB’nin kurduğu bu sistem büyük kolaylık sağlayacaktır.

Muhtarların bu şekilde zan altında bırakılmaları, siyasi bir polemik malzemesi olarak gündeme getirilmeleri bizi son derece üzmektedir."

Saygılarımızla

Selami AYKUT / TÜMFED Başkanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:19
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